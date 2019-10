VALGTE GUTTEKAMP: Terje Leer ble valgt til førstekjempe denne uken i «Farmen» etter at storbonden Berit Ivy Junge snudde i siste liten i frykt for at venninnen Marte Flobergseter måtte gå ut i kamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-dramaet du aldri fikk se på TV

Terje Leer ble valgt til førstekjempe og må ut i «Farmen»-tvekamp på søndag. Det var egentlig ikke planen. – Litt barnslig, mener han.

I onsdagens «Farmen» ble det klart at Terje Leer (54) må ut i tvekamp førstkommende søndag. Det ble klart etter at Jan Erik Brodahl (60) litt tidligere i episoden hadde forklart for Terje at han hadde snakket med storbonden Berit Ivy Junge (30), som hadde forsikret ham om at både Jan Erik og Terje var helt trygge.

Slik gikk det altså ikke. Og bakgrunnen for det ble aldri vist på TV.

– Det var egentlig ikke jeg som skulle bli førstekjempe. Det var Agna (Hollekve, 47). Men det ble gjort om fordi Agna sa til Marte (Flobergseter, 22) at om hun ble valgt ville hun velge nettopp Marte til andrekjempe. Marte gikk så til storbonden og fortalte det. Da gjorde hun om, og valgte meg isteden, forteller Terje til VG.

54-åringen, som bor i Nedre Eggedal, tok ikke valget veldig tungt. Men han stusset litt over helomvendingen.

– Jeg må si jeg synes det er litt barnslig. Først og fremst av Berit, som er politi i tillegg. At hun hører på Marte og forandrer valget ser jeg på som litt rart. Dette er jo en konkurranse. Man må ikke la vennskap gå foran, mener han.

Til vinteren er det duket for mer «Farmen kjendis». Her treffer du deltagerne i den nye runden:

– Ble du overrasket da Berit sa ditt navn?

– Nei, jeg ble ikke veldig overrasket, men som jeg sa til henne var ikke jeg noe farlig for henne. Jeg var ingen konkurrent. Hun argumenterte med at jeg kom til å gruse henne i finaleuken, men hun må jo først komme dit. Og på dette tidspunktet er det syv jenter igjen. Hun måtte uansett ha ut tre jenter, og dermed hadde Agna vært et bra valg.

Litt skuffet, det innrømmer han likevel at han ble.

– Ja, jeg var litt skuffet. At Marte syter og klager til Berit ... Kjære vene, det er jo et spill. Men Berit innrømmet det jo etterpå, at hun valgte med hjertet og ikke hodet. Vi spurte om hvorfor hun valgte som hun gjorde, og da innrømmet hun at hun ikke tenkt helt klart. Men da var det for sent.

Til VG bekrefter Marte Flobergseter at Agna kom til henne og sa at hun ville velge 22-åringen til andrekjempe dersom hun ble valgt til kamp.

BARE NESTEN: Agna Hollekve skulle egentlig bli valgt til førstekjempe i onsdagens «Farmen». Her sitter hun sammen med Jan Erik Brodahl. Foto: TV 2

– Jeg og Berit var ganske nære, vi hadde et godt vennskap. Derfor gikk jeg til Berit og sa hva Agna hadde sagt til meg, men jeg prøvde ikke å påvirke henne på noen måte. Jeg sa tydelig ifra at det var hennes valg. Det var ikke sånn at jeg tryglet på mine knær om at hun skulle endre det hun hadde bestemt, mener hun.

Flobergseter likte ikke helt måten Agna «truet» henne med å velge henne om hun selv ble valgt til førstekjempe.

– Jeg synes det var veldig rart og spesielt å si det til meg rett ut av det blå. Jeg følte det kanskje ikke som en trussel, men tenkte at det var spesielt å si noe sånt rett før storbonden skulle ta det endelige valget, erkjenner hun.

Førstkommende søndag er dagen da Terje Leer velger hvem som blir andrekjempe i det som blir høstens fjerde «Farmen»-tvekamp.

