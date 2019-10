BRØDRE OG SVIGERINNER: Hertuginne Kate, prins William, prins Harry og hertuginne Meghan under Commonwealth Day service i London i mars. Foto: POOL New / X80003

Prins Harry om prins William: – Brødre har gode og dårlige dager

Prins Harry (35) bekrefter i en ny TV-dokumentar at han ikke er helt på godfot med sin bror, prins William (37), om dagen.

For første gang innrømmer noen i det britiske kongehuset at det er et visst hold i alle spekulasjonene om at det er gnisninger i brødreleiren. Det gjorde ikke rykteflommen mindre da prins Harry og hertuginne Meghan i sommer valgte å forlate The Royal Foundation for å starte sin egen organisasjon.

Harry er nøye med ikke å dramatisere situasjonen, men han valgte å kommentere forholdet til broren i en dokumentar på ITV med reporter Tom Bradby søndag kveld. På direkte spørsmål om hvor mye som er sant om den påståtte knuten på tråden, svarte Harry ifølge CNN:

– Når man har denne rollen, denne jobben, og lever under det presset som vår familie gjør, så skjer det uunngåelige ting. Me hei, vi er brødre. Vi vil alltid være brødre. Riktignok er vi på ulike steder i livet akkurat nå, men jeg vil alltid være her for ham, og han vil alltid være der for meg.

Harry bekrefter også at de ikke omgås så ofte som de gjorde før.

– Vi har det så travelt. Men jeg har en svært dyp kjærlighet for William, og mesteparten av det som skrives, er tatt ut av ingenting. Som brødre har man gode dager, og man har dårlige dager.

TV-dokumentaren har tittelen «Harry & Meghan: An African Journey» og handler om prins Harry og hertuginne Meghans offisielle reise til Afrika i forrige måned. Prinsebrødrene kjenner reporteren Bradby godt fra før, og har en god tone med ham. Derfor skal han ha kommet «under huden» på Harry.

Mye av spekulasjonene har gått på at det er Williams kone, hertuginne Kate (38), og Harrys hertuginne Meghan (38) som aldri helt har blitt fortrolig med hverandre. Allerede før fjorårsbryllupet til Harry og Meghan verserte det historier om at William og Kate hadde betenkeligheter rundt den ferske romantiske alliansen.

Uansett har de to brødrene og deres koner alltid vist en tilsynelatende uklanderlig fasade når de har opptrådt sammen i offentligheten.

FELLES OPPTREDEN: Prins William, prins Harry, hertuginne Kate og hertuginne Meghan under et offisielt oppdrag i Westminster Abbey i november i fjor. Foto: Paul Grover / AP

Prins Harry er opptatt av å beskytte sin egen familie. I helgen informerte kilder til britiske og amerikanske medier at part kommer til å ta en flere uker lang pause fra alle rojale plikter. Dette for å få mer tid sammen som familie. Pausen kommer angivelig til å vare frem til slutten av året, og prins Harry og Meghan vil bruke tiden i både USA og Storbritannia.

Nylig saksøkte Harry Daily Mail for å ha publisert et av konas brev til sin far. I forrige uke saksøkte han ytterligere to aviser for telefonavlytting.

