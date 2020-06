Herman Flesvig bekrefter kjæreste

Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth skal fredag kveld lose oss gjennom årets «Gullruten».

Det er 30 grader og strålende sol i Oslo sentrum. For første gang siden utbruddet av coronaviruset, kan kjendisene igjen få gå den røde løperen i anledning Gullruten 2020. 18 Gullruten-priser skal deles ut for utmerkelse i den norske TV-bransjen.

Kjendisene er samlet i Bjørvika, før de etter hvert skal trekke inn på Clarion Hotel Oslo for utelingen.

Kveldens prisutdeling skal ledes av Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth. Gullruten sendes på TV 2 fra 21:40.

Egentlig skulle Grieghallen i Bergen være åsted for TV-bransjens store fest og prisutdeling i mai, men på grunn av coronaviruset ble festaftenen naturlig nok utsatt. Derfor deles prisene ut i dag, fredag 18. juni.

Det skal deles ut priser i 18 kategorier. Blant annet er «Kompani Lauritzen» og «71 grader nord kjendis» nominert i kategorien «konkurranse reality». I kategorien «skuespiller» er Simon Berger fra serien «Exit» nominert, sammen med Ane Skumsvoll og Øyvind Brandtzæg fra NRK-serien «22. juli», og Ingrid Bolsø Berdal er nominert fra serien «Heksejakt».

NOMINERT: Dag Otto Lauritzen er nominert til Gullruten i kategorien «konkurranse-reality» for «Kompani Lauritzen» Foto: Frode Hansen

Komiker Herman Flesvig er nominert i to kategorier for NRK-serien «Førstegangstjenesten».

Det har lenge gått rykter om han har fått seg kjæreste, og han bekrefter dette overfor VG.

– Har lært masse

Bolsø Berdal sier til VG at det er stas å være på Gullruten sammen med flotte folk.

– Det er moro å vinne for de som vinner, også er det gøy å være her for å feire.

Hun forteller om mange tilbakemeldinger på rollen i «Heksejakt».

– Mange har skrevet til meg at de kjenner seg igjen i rollen min, og jeg tror det er mange som setter pris på at denne problematikken blir belyst. Jeg har lært masse, og det å være med i en viktig TV-serie som dette er stort.

Serien «Exit» er også nominert under kategorien «drama» og «nyskapning».

Også Herman Flesvigs serie «Førstegangstjenesten» på NRK er nominert to ganger i kategoriene «øyeblikk» og «humor».

Else Kåss Furuseth er også nominert i tre kategorier: Else Kåss Furuseth: Kan vinne tre Gullruten-priser

Dag Otto Lauritzen og svigerdatter Tiril Sjåstad Christiansen ankom Gullruten sammen. De er nominert til Gullruten for «Kompani Lauritzen» og «Farmen kjendis».

– Veldig moro å være nominert! Men her er det ikke bare jeg som skal ha æren. Vi er et stort team bak Kompani Lauritzen, sier den tidligere proffsyklisten til VG.

Det er allerede kjent at det kommer en ny sesong av serien som tidlig ble en seerfavoritt. Deltakerne skal være bestemt, men Lauritzen holder kortene tett til brystet når det gjelder den nye sesongen.

– Neste sesong blir like spennende. Dere får vente å se, sier Lauritzen.

Foto: Frode Hansen

Med mamma i rampelyset

Influenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand er nominert med sin egen serie «Funkyfam», og mamma Trude Vasstrand er nominert i kategorien «årets deltaker».

«Funkygine» setter stor pris på å dele dette med hele familien. Og hvem av dem som eventuelt skulle vinne er like bra uansett.

– Her er det hele familien som vinner uansett.

– Hvordan er det å ha med mamma inn i rampelyset på denne måten?

– Jeg synes hun klarer seg veldig bra. Hun er 56 år og kaster seg virkelig ut i det. Det er selvfølgelig mange meninger, men vi står i det, sier 30-åringen.

Under coronakrisen har storfamilien vært samlet i huset deres på Jessheim, og ifølge influenseren har situasjonen vært mer positivt enn negativt for dem.

– Vi sitter nesten med litt dårlig samvittighet. Det er har virkelig vært en fin tid med hele familien hjemme, og jeg hadde nesten håpet at det ikke tok slutt.

