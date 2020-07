SATSER NYTT: Søstrene avslører mandag kveld at de slipper sminkemerket Morphe 2. Foto: Skjermdump Instagram / @morphebrushes

D'Amelio-søstrene slipper sminkemerke

Charli (16) og Dixie D'Amelio (18) lanserer sin nye satsing: Sminkemerket med navnet Morphe 2. Det avslører de på sine sosiale medier.

Sminkemerket deres er et undermerke av Morphe, et sminkemerke som også leverer til Norge. Ifølge Allure har søstrene et mål å endre måten sminke markedsføres til unge mennesker på.

– Med Morphe jobber vi sammen for å vise at du er vakker med eller uten sminke, forteller Charli til nettstedet.

Vil lage sminke for alles behov

Den eldste av søstrene, Dixie, sier at hun håper sminkemerket deres vil styrke og forene unge mennesker. De har blant annet 20 ulike nyanser i foundationfargetone sine.

– Jeg er mest selvsikker når jeg er komfortabel, og dette merket handler om å bringe folk sammen og gjøre akkurat det, sier 18-åringen til Allure.

Publisert: 20.07.20 kl. 18:25

