EN REKKE UTBRUDD: Kanye West har den siste tiden kommet med flere utbrudd på Twitter, blant annet knyttet til kona Kim Kardashian. Foto: Evan Agostini / Invision

Kanye West beklager etter Twitter-utbrudd: – Vær så snill å tilgi meg

Rapperen Kanye West la seg flat etter en Twitter-melding om at han hadde forsøkt å skille seg fra Kim Kardashian. Én time senere publiserte han det som skal være coveret på et nytt album.

Oppdatert nå nettopp

Den aktuelle Twitter-meldingen om Kim Kardashian ble publisert onsdag denne uken, og kom etter at rapperen hevdet at kona og Kris Jenner hadde prøvd å låse ham inne.

Senere ba Kim Kardashian om forståelse for ektemannens bipolare lidelse og presset som følger med det å være kunstner og en svart mann.

I Kanye Wests Twitter-beklagelse lørdag kveld skriver han at han overfor kona ønsker å beklage for at han gikk offentlig ut med noe som er et privat anliggende.

– Jeg beskyttet ikke henne slik hun har beskyttet meg. Kim, jeg ønsker å si at jeg vet at jeg såret deg. Vær så snill å tilgi meg. Takk for at du alltid er her for meg, skriver han.

Én time senere publiserte rapperen det som skal være coveret på hans nye album «Donda». Ifølge kjendisnettstedet TMZ, som siterer en kilde nær rapperen, skal West senere på kvelden ha oppsøkt sykehuset på grunn av angst.

Nettstedet skriver at han ikke ble værende lenge, og at en ambulanse kort tid etter dukket opp på eiendommen hans i Wyoming. De skal ha kontrollert blodtrykk og puls før de konkluderte med at det ikke var alvorlig.

Forvirring rundt presidentkandidatur

West lanserte i starten av juli sitt kandidatur som presidentkandidat til høstens valg i USA.

Siden har det hersket forvirring om hvorvidt han mener alvor, men han har søkt om å få stille til valg i delstaten Oklahoma. Samtidig skal han ikke ha gjort den nødvendige registreringen for å stille i som kandidat i Sør-Carolina.

Kim Kardashian skriver i sitt innlegg at det er begrenset hva hun og resten av familien kan gjøre for å hjelpe West med å komme seg gjennom de tunge periodene.

– De som forstår psykisk sykdom vet at familien rundt er maktesløse såfremt vedkommende ikke er mindreårig, forteller hun.

– Folk som ikke er klar over hvordan denne lidelsen oppleves kan være fordomsfulle. De forstår ikke nødvendigvis at vedkommende selv må søke hjelp, samme hvor mye familier og venner jobber forsøker å hjelpe.

Publisert: 26.07.20 kl. 11:19 Oppdatert: 26.07.20 kl. 12:41

Les også

Fra andre aviser