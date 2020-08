LYKKELIGERE TIDER: Chrishell Stause og Justin Hartley giftet seg i oktober 2017. Foto: Jordan Strauss / AP

Chrishell Stause fikk vite om egen skilsmisse på tekstmelding

Den amerikanske skuespilleren og eiendomsmegleren Chrishell Stause (39) fikk vite om sin egen skilsmisse kort tid før resten av verden.

Chrishell Stause er blant annet kjent fra Netflix-serien «Selling Sunset».

I sesong tre, som kom ut fredag, røper hun at eksmannen Justin Hartley (43) ba om skilsmisse over tekstmelding i november 2019.

– Han sendte meg en tekstmelding om at han hadde søkt om skilsmisse, sier en tydelig preget Stause en i Netflix-trailer forden nye sesongen.

– 45 minutter senere visste resten av verden det.

Justin Hartley er blant annet kjent fra dramaserien «This Is Us».

ØNSKER SVAR: Chrishell Stause, som er aktuell med sesong tre av «Selling Sunshine» forteller tårevått om skilsmissen fra ektemannen Justin Hartley. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / AFF

– På grunn av den vanvittige måten dette endte på, ønsker folk svar, sier Stause videre og legger til:

– Og jeg selv ønsker svar.

Paret, som møttes da de begge spilte i den amerikanske såpeserie «The Young and the Restless», bekreftet forholdet i 2014.

De giftet seg i november 2017.

Da nyheten om separasjonen kom i november 2019 etter to års ekteskap, meldte flere medier om at venner av paret var sjokkert over skilsmissen.

Magasinet Marie Claire skrev i juni at detaljer om skilsmissen ville utspille seg i realityserien «Selling Sunset», at den kom som et sjokk for alle rundt paret, inkludert Chrishell Stause selv.

«Selling Sunset» er en amerikansk reality-TV-serie fra 2019 som sendes på Netflix.

Den sirkulerer rundt dyre boliger i Los Angeles og eiendomsmeglerfirmaet Oppenheim Groups. Serien følger eiendomsmeglerne som balanserer sine personlige og profesjonelle liv.

