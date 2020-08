BLE SMITTET: Lena Dunham lå i mars rett ut, etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Nå deler hun sine erfaringer med fansen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Lena Dunham avslører corona-smitte: – Kroppen min gjorde opprør

Den kjente skuespilleren (34) snakker ut om sykdomsperioden som skal ha vart i 21 dager. Nå ber hun folk være varsomme og ta vare på menneskene rundt seg.

Skuespiller og tidligere «Girls»-stjerne Lena Dunham fikk i mars påvist corona. På Instagram åpner hun nå opp om hvordan kroppen hennes ble gradvis svekket gjennom en sykdomsperiode på totalt 21 dager.

«Det startet med ømme ledd, som var vanskelig å skille fra mine vanlige diagnoser. Noe som gjorde at jeg ikke var veldig bekymret. Men smertene ble snart etterfulgt av en knusende tretthet. Så kom feberen», skriver hun i innlegget, som ble publisert fredag.

«Kroppen min gjorde plutselig opprør. Det brant i føttene og musklene mine gjorde liksom ikke jobben sin. Hendene mine var numne. Jeg klarte ikke høye lyder. Jeg fikk ikke sove, men klarte ikke stå opp heller», skriver hun videre.

34-åringen forteller at hun mistet både smak- og luktesans og at hun fikk gjentatte hosteanfall.

«Jeg fikk pusteproblemer av noe så lite som å hente et glass vann».

I innlegget skriver Dunham at hun aldri ble innlagt på sykehuset, men at hun fikk behandling av en lege hjemme. Ifølge henne selv skal hun ha testet negativt på viruset etter én måned, selv om hun fortsatt hadde symptomer som hovne hender, gjentatte migreneanfall og følelsen av å være utslitt.

Dunham har tidligere snakket om hvordan hun lider av leddgikt og endometriose.

Hun skriver at hun anser seg selv som «heldig», og at hun tenker på dem som kanskje ikke er like heldige.

«Dette er ikke som å spre en vanlig influensa til en kollega. Beklager, Brena! Jeg betaler lunsjen neste gang! Dette er akkurat nå den største verkebyllen i landet vårt og i hele verden for øvrig. Om du gjør de nødvendige tiltakene for å beskytte deg selv og dem rundt deg, redder du dem fra mye smerte», skriver Lena Dunham i sitt innlegg på Instagram.

Publisert: 03.08.20 kl. 01:47

