Satte ny rekord i «Mesternes mester»: − En stor seier for meg selv

Andreas Lødrup (38) måtte vinne «Skranken» for å gå videre til finaleuken. Det gjorde den tidligere kickbokseren med glans. Ikke bare det – han satte også ny rekord med 17 minutter og 19 sekunder.

– En maktdemonstrasjon, konkluderte NRKs kommentatorer.

– Jeg hadde ikke følelser igjen i fingrene etterpå. Men det var en stor seier for meg selv, sier Andreas Lødrup til VG.

Ikke bare det – den gamle rekorden var det programlederen Aksel Lund Svindal som hadde med 17 minutter og fire sekunder fra da han var deltager i «Mesternes mester» for to år siden.

SKRANKEN: Ola Vigen Hattestad, Kristin Holte, Olaf Tufte og Andreas Lødrup i Skranken.

– Det var jo ekstra gøy å slå rekorden hans siden han er med som programleder. Men han har så mange rekorder og meritter at han tok nok det veldig fint, sier Andreas.

Andreas Lødrup er opprinnelig fra Fredrikstad, men er nå bosatt i Oslo.

TRIUMFERTE: Andreas Lødrup slo Aksel Lund Svindals gamle rekord i «Skranken».

Han ble tatt ut på landslaget i fullkontakt kickboksing i 2006, kort tid før han startet på medisinstudiet. Han vant amatør-VM i 2009, ble profesjonell europamester samme år og profesjonell verdensmester i 2010 og 2011.

PÅ FEST: I fjor høst var Andreas Løderup og kona Nora Vennesland på premierefest for «Mesternes mester». Hun er også legeutdannet og har spesialisert seg i psykiatri. Paret har to barn på seks og åtte år.

Info Andreas Lødrup, kickboksing 38 år, fra Fredrikstad, bosatt i Oslo

Tatt ut på landslaget i fullkontakt kickboksing i 2006, kort før han startet på

medisinstudiet. I amatør-EM har han 1 gull (2008) og 2 sølv (2010 og 2012). Vant

amatør-VM i 2009, ble profesjonell europamester samme år og profesjonell

verdensmester i 2010 og 2011. Har dessuten vunnet 3 gull og 2 bronse i World Cup, samt 4 NM-gull som senior og 2 som junior. To ganger kåret til Årets kickbokser. La opp i 2013. Vis mer

– I «Mesternes mester» gjenopplevde jeg mye av de nervene jeg hadde mens jeg var aktiv kickbokser. Jeg hadde egentlig trodd jeg skulle ha litt lavere skuldre til selve konkurransene, men det ble full fyring av gamle konkurransenerver, og det var virkelig slitsomt, sier han.

–Det er jo mange år siden jeg gikk mange konkurranser på én dag. Noen dager var kroppen helt på felgen.

Andreas Lødrup ga seg som aktiv kickbokser i 2013.

– Da var jeg 28 år og sto ved et veiskille. Jeg var ferdig utdannet lege og måtte velge mellom det eller satse for fullt på kickboksing. Det var ikke et vanskelig valg. Det er gøy med kirurgi og veien der er også lang.

KIRURG: Andreas Lødrup er i dag ortopedisk kirurg ved Rikshospitalet i Oslo. Da Kai Robin Havnaa måtte operere tommelen etter at han fikk et brudd under et boksestevne tidligere i vinter var det den tidligere kickbokseren som utført operasjonen.

Andreas Lødrup er i dag ortopedisk kirurg ved Rikshospitalet i Oslo og «Mesternes mester» har gitt han en annen type oppmerksomhet enn det han er vant til.

– Det er uten tvil et veldig populært program og jeg får mange kommentar fra pasienter og folk ellers jeg ikke kjenner i det hele tatt. Det er jo også litt uvant for meg å stille opp på selfier på butikken, men det er en hyggelig form for oppmerksomhet, sier Andreas Lødrup.