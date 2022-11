I BEGRAVELSE: Mattis Hætta i begravelsen til Sverre Kjelsberg i 2016.

Sámiid ædnan-joiker Mattis Hætta er død

Mattis Hætta ble rikskjendis da han i 1980 vant den norske finalen i Grand Prix med joiken «Samiid Ædnan» sammen med Sverre Kjelsberg.

NRK omtalte dødsfallet først og det var Hættas familie som informerte statskanalen om bortgangen. Mattis Hætta ble 63 år.

Hætta var skuespiller og samisk joiker. Han er født i Masi i 1959 og huskes først og fremst for «Sámiid Ædnan» som slo ned som en bombe i Grand Prix i 1980.

Sangen handlet om det norske urfolkets rettigheter og protestene mot utbygging av Altavassdraget. Hætta hadde selv vært med i protestaksjonene utenfor Stortinget sommeren 1979.

GRAND PRIX-STJERNE: «Sámiid Ædnan» slo ned som en bombe i Grand Prix i 1980 og Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg fikk mye oppmerksomhet i den internasjonale finalen i Haag det året.

Joiken vakte oppsikt både innenlands og utenlands. Sangen kom på 16. plass av 19 sanger i den internasjonale finalen det året.

Ifølge Store Norske Leksikon har Hætta etterpå blant annet arbeidet Beaivváš Sámi Našunálateáhter som best kan oversettes med Det Samiske Nasjonalteatret og i fjernsynsserien Hjerterått (2013).

MIMRE SHOW: Mattis Hætta i konsertshowet «Gylne tider» i 2007 hvor han var en av artistene.

Mattis Hætta var også en av artistene som var med i konsertshowet «Gylne tider» i 2007 – og viste at han ikke hadde glemt gamle kunstner.

Sverre Kjelsberg hadde skrevet «Samiid Ædnan» sammen med Ragnar Olsen til teaterstykket Nullpunktet. Sverre Kjelsberg døde i 2016. Den tidligere Pussycat-stjernen ble 69 år gammel.

Selv mange år etter den internasjonale finalen i Haag i 1980, opplevde både Hætta og Sverre Kjelsberg at låten ble brukt i nye sammenhenger. Som da den 2011 ble brukt i Hollywood-grøsseren «The Thing» - uten at noen av de to var informert.

– Jeg synes det er merkelig at folk ikke spør om lov før de bruker min stemme og noe jeg har vært med å skape, sa Mattis Hætta til VG den gangen.