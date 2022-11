I BEGRAVELSE: Mattis Hætta i begravelsen til Sverre Kjelsberg i 2016.

NRK: Mattis «Sámiid Ædnan» Hætta død

Mattis Hætta ble rikskjendis da han i 1980 vant den norske finalen i Grand Prix med joiken «Samiid Ædnan» sammen med Sverre Kjelsberg.

NRK omtalte dødsfallet først. Han ble 63 år.

Hætta var skuespiller og smaisk joiker. Han er født i Masi i 1959 og huskes først og fremst for «Sámiid Ædnan» som slo ned som en bombe i Grand Prix i 1980.

Sangen handlet om det norske urfolkets rettigheter, og viste blant annet til protestene mot utbygging av Altavassdraget. Hætta hadde selv vært med i protestaksjonene utenfor Stortinget sommeren 1979.

GRAND PRIX-STJERNE: «Sámiid Ædnan» slo ned som en bombe i Grand Prix i 1980 og Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg fikk mye oppmerksomhet den internasjonale finalen i Haag det året.

Joiken vakte oppsikt både innenlands og utenlands, og sangen kom på tredje sisteplass (16. plass av 19) i den internasjonale finalen det året.

Ifølge Store Norske Leksikon har Hætta etterpå blant annet arbeidet med den samiskspråklige teatergruppen Beaivváš Sámi Našunálateáhter og i fjernsynsserien Hjerterått (2013).

MIMRE SHOW: Mattis Hætta i konsertshowet «Gylne tider» i 2007 hvor han var en av artistene.

Mattis Hætta var også en av artistene som var med i konsertshowet «Gylne tider» i 2007 – og viste at han ikke jhadde glemt gamle kunstner.

Sverre Kjelsberg hadde skrevet «Samiid Ædnan» sammen med Ragnar Olsen til teaterstykket Nullpunktet. Sverre Kjelsberg døde i 2016. Den tidligere Pussycat-stjernen ble 69 år gammel.

Selv mange år etter den internasjonale finalen i Haag i 1980, opplevde både Hætta og Sverre Kjelsberg at låten ble brukt i nye sammenhenger. Som da den 2011 ble brukt i Hollywood-grøsseren «The Thing». Uten at noen av de to var informert.

– Jeg synes det er merkelig at folk ikke spør om lov før de bruker min stemme og noe jeg har vært med å skape, sa Mattis Hætta til VG den gangen.