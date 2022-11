Ekskjæresten i sorg etter Aaron Carters død

Flere kjendiser uttrykker sorg etter artistens brå bortgang, bare 34 år gammel.

Carter ble funnet død i sitt hjem i Lancaster i California etter at det ble ringt inn en nødsamtale. Meldingen gikk på en mulig drukningsulykke, skriver ABC Los Angeles, men dødsårsaken er ikke kjent.

Eiendommen ble rutinemessig undersøkt av etterforskere fra sheriffkontoret.

Carters artistliv startet allerede da han var en liten gutt, han ga ut sin første soloplate som niåring.

Melanie Martin var Carters kjæreste inntil de gikk fra hverandre i februar i år.

Hun har postet meldinger på TikTok hvor hun gråter i bilen. Hun har også lagt ut et bilde på instagram hvor hun kysser Carter, og skriver «Kjære, jeg får ikke puste».

Senere har Martin sendt ut en uttalelse til nyhetsbyrået AP.

– Vi er fortsatt i prosessen med å prøve å akseptere dette. Deres tanker og bønner blir satt stor pris på, skriver hun og ber om ro i sorgen.

Martin dro rett til Carters hjem etter at nyheten ble kjent. De to var sammen siden januar i 2020, og i november i fjor fikk de barn sammen, en gutt som fikk navnet Prince.

Aaron Carter publiserte stolt bildet av seg selv fra sykehuset da han fikk lov til å klippe navlestrengen på sønnen.

Flere andre har også uttrykt sjokk og sorg etter at nyheten ble kjent

– Hjærteskjærende, skriver artisten Tyler Hilton på Twitter.

– Jeg har kjent ham i mange år og alltid likt ham, han var varm og ordentlig morsom.

Det klassiske boybandet New Kids on The Block skriver:

– Vi er lei oss og sjokkerte etter nyheten om Aaron Carters plutselige bortgang. Vi ber for Carter-familien. Hvil i fred, Aaron.

Den amerikanske låtskriveren Diane Warren skriver:

– Å bli kjendis i ung alder er ofte en mer en forbannelse enn en velsignelse . Å overleve det er ikke lett, skriver hun med bilde av et knust hjerte.

Skuespiller Bruno Amato har postet et hyggelig bilde, med meldingen:

Avhengighet er en slitsom vei. Hvil i fred, Aaron Carter. Borte altfor tidlig, med et blått hjerteemoji.

Ap-politiker Elin L’Estrange har også gode minner om Aaron Carter. Hun skriver på Twitter:

I 1997 var Aaron Carter min store kjærlighet. Vi var begge ti år gamle. Han burde ikke vært gjort til en verdensberømt artist som 10-åring. Han burde fått en barndom i stedet. Nå er han død.