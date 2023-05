Alessandra under semifinalen av Eurovison.

Alessandra må hvile stemmen før Eurovision-finalen

– Det er ingen dramatikk i dette, sier pressekontakt.

– Alessandra vil ikke opptre som planlagt under Eurovision Village i kveld, da hun må hvile stemmen, sier MGP-prosjektleder Stig Karlsen i en tekstmelding.

– Det er ingen dramatikk i dette, men vi har måtte gjøre noen prioriteringer for at hun skal være i toppform for prøver på fredag, og den store finalen på lørdag.

Karlsen informerer også om at Alessandra likevel har litt på programmet i dag.

– Der hun blant annet skal delta på BBC «The One Show».

