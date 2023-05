HOLLYWOOD-STJERNE: Den Oscar-vinnende skuespilleren Richard Dreyfuss på en filmpremiere i Los Angeles 11. april i år.

Ut mot mangfolds-krav: − Får meg til å ville spy

Den amerikanske skuespilleren Richard Dreyfuss (75) går hardt ut mot regler som skal sikre representasjon under Oscar-utdelingen.

Kortversjonen Fra og med Oscar-utdelingen i 2025 må nye filmer møte spesifikke mangfoldskriterier for å kvalifisere til prisen «beste film».

Skuespiller Richard Dreyfuss kritiserer kravene, som han sier får ham «til å ville spy». Oscar-akademiets president forsvarer reglene.

Bakgrunnen for kravene er ulikheter i filmindustrien og #OscarsSoWhite-bevegelsen. Vis mer

Fra og med Oscar-utdelingen i 2025, må nye filmer møte spesifikke kriterier for å kunne kvalifisere til å motta prisen «beste film».

Disse endringene ble offentliggjort i 2020, og en film må oppfylle to av fire mangfolds-krav. Oscar-akademiet vil blant annet se på om:

Minst en hovedrolleinnehaver kommer fra grupper som er underrepresentert.

Om minst 30 prosent av de som spiller i eller jobber med filmen representerer slike grupper, som for eksempel kvinner, etniske minoriteter, skeive eller folk med handikap, skriver Guardian

Om filmens tema fokuserer på noen av disse gruppene.

De nye kravene er et forsøk på å få bukt med ulikhetene i filmindustrien, og spesielt under Oscar-utdelingen – ulikheter som inspirerte til bevegelsen #OscarsSoWhite i 2015.

Den 75 år gamle amerikanske skuespilleren Richard Dreyfuss sier nå i et intervju med kanalen PBS at han er sterk motstander av slike regler, skriver CNN.

– De får meg til å ville spy.

ER SELV OSCAR-VINNER: Richard Dreyfuss tar imot prisen for beste mannlige hovedrolle i filmen «The Goodbye Girl» i 1978.

På spørsmål om hvorfor, svarer han:

– Fordi dette er en kunstform. Det er også en form for forretning og det bringer inn penger. Men det er en kunstform. Og ingen skal kunne fortelle meg som en artist at jeg må gi etter for den siste, ferskeste ideen om hva moral er.

Dreyfuss, som er kjent fra blant annet filmen «Haisommer», sier videre at han mener praksisen med å gi særlige rettigheter til enkelte grupper i samfunnet er patroniserende. patroniserende.Å patronisere betyr å beskytte, spesielt på en nedlatende måte, ifølge Store norske leksikon.

Oscar-akademiets president Janet Yang forsvarte de nye reglene til Sky News tidligere i år.

– Det handler om å finne den riktige balansen. Vi ønsker regler som gir mening, som gjør at folk er bevisste, men som ikke forteller folk hva de skal lage.

Under årets utdeling ble Michelle Yeoh den første med asiatisk bakgrunn som vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle: