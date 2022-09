NOMINERES? Hallvar Witsø er regissør for «Alle hater Johan», som er tatt ut til kortlista over årets norske Oscar-kandidater.

«Alle hater Johan», «Krigsseileren» og «Syk pike» kan bli norske Oscar-kandidater

Tre spillefilmer er på kortlista over årets norske Oscar-kandidater. 26. september skal én av dem sendes videre til Oscar-komiteen.

De tre filmene er komediene «Alle hater Johan » og «Syk pike » , og det historiske dramaet «Krigsseileren » , skriver Norsk filminstitutt i en pressemelding.

De to første filmene har allerede hatt norsk premiere, mens «Krigsseileren » har premiere kommende fredag. «Alle hater Johan » vant to Amanda-priser i august, for beste originalmusikk og beste maske/sminke.

– Dette er tre filmer som den norske Oscarkomiteen mener har særpreg og kan ha en god mulighet til å skille seg ut i konkurransen om en Oscar i kategorien beste internasjonale film, sier Oscar-komiteens leder Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Komiteen valgte blant 23 norske filmer som passet innenfor Oscar-akademiets reglement. Produsentene og regissørene for de tre skal nå presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje.

I fjor nominerte Norge «Verdens verste menneske » , som også havnet i den endelige nominasjonslista i kategorien Beste fremmedspråklige film på Oscar-utdelingen, men uten å vinne prisen.