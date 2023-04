MOR: Skuespiller Hilary Swank deler gladnyhet på Instagram.

Hilary Swank har blitt mamma til tvillinger

Den Oscar-vinnende skuespilleren Hilary Swank (48) deler gladnyheten på Instagram.

– Det var ikke lett, skriver hun om fødselen av tvillingene. Hun påpeker at det uansett var verdt det:

– But boy (and girl!) was it worth it, skriver Swank.

Swank har delt et bilde av henne som holder sønnen og datteren i solnedgangen.

Mange av hennes kjendisvenner har sendt sine gratulasjoner i kommentarfeltet.

Blant andre Jesse Tyler Ferguson, Viola Davis og Sharon Stone.

– Det er den mest ekstraordinære reisen som finnes. Så glad på deres vegne, skriver Stone.

FORELDRE: Hilary Swank sammen med ektemannen Philip Scheiner på prisutdelingen Golden Globes i januar.

Hilary Swank delte nyheten om at hun og ektemannen Philip Scheiner skulle bli foreldre i oktober i fjor, skriver People.

Hun fortalte allerede da at de ventet tvillinger.

– Dette er noe jeg har ønsket veldig lenge, sa Swank i oktober.

Siden da har hun delt øyeblikk fra graviditeten på sosiale medier.

Hilary Swank hadde sine første store roller i «Buffy the vampire slayer» og «The next karate kid».

Hun har vunnet en rekke priser, blant annet to Oscar for beste kvinnelige skuespiller.

Blant hennes mest kjente roller er i filmene «Million dollar baby», «Boys don’t cry» og «P.S i love you».