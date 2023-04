SPILTE I NORGE: Her er Taylor Hawkins og Dave Grohl på scenen i Telenor Arena på Fornebu i 2015.

Slipper første album etter tragedien

Det amerikanske rockebandet «Foo Fighters» annonserer at et nytt album er på vei. Det kommende albumet er det første bandet slipper etter at trommeslager Taylor Hawkins døde i fjor.

Albumet skal hete «But Here We Are», og skal ifølge Deadline slippes 2. juni i år.

Pressemeldingen som annonserer det kommende albumet, beskriver det som «brutalt ærlig og en emosjonelt rå respons på alt Foo Fighters har holdt ut det siste året».

Den første singelen fra albumet, «Rescued», ble sluppet onsdag.

Bandets tidligere trommeslager, Taylor Hawkins, døde 25. mars i fjor, 50 år gammel mens bandet var på turné i Bogotá.

DØDE: Taylor Hawkins spilte i «Foo Fighters» fra 1997 frem til han døde i fjor.

Etter dødsfallet ble alle de planlagte konsertene til bandet avlyst.

Colombianske myndigheter meldte kort tid etter at det var funnet spor av ti typer rusmidler i Hawkins’ kropp, inkludert opiater.

– Vi er knust av det tragiske og uventede tapet av vår kjære Taylor Hawkins. Hans musikalske kraft og smittende latter vil leve i oss alle for alltid. Våre hjerter er med hans kone, barna og familien og vi ber om at deres privatliv blir behandlet med respekt i denne vanskelige tiden, skrev bandet på Twitter etter dødsfallet ble kjent.

