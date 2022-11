PRØVER SEG SOM PRESIDENTKANDIDAT: Kanye West, som har kommet med en rekke antisemittiske uttalelser den siste tiden.

Kanye West ansetter holocaust-fornekter

Den kontroversielle rapperen utvider staben. Natt til tirsdag forlot han et podcastintervju hvor han ble utfordret om sine negative holdninger til jødene.

NTB

Øystein David Johansen

Rapperen Kanye West har tatt med den høyreekstremistiske holocaust-fornekteren Nick Fuentes i sin valgkampstab.

For bare noen dager siden hadde West, som nå kaller seg Ye, Fuentes med seg på et middagsbesøk hos tidligere president Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Trump fikk mye tyn for å ha tatt ham imot, men forsvarte seg med at han ikke hadde hørt om ham.

– Det er ikke plass til disse avskyelige kreftene i vårt samfunn sa en talsperson for Det hvite hus i en pressekonferanse mandag.

Den 24 år gamle høyreekstremisten, som var med på stormingen av Kongressen i januar, tar seg fri fra strømmingen av sitt ytre høyreprogram for å bistå med Wests kampanje for å stille som presidentkandidat.

Han blir da kollega av Milo Yiannopoulos, tidigere redaktør i ultrakonservative Breitbart News og nå ansatt på kontoret til kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, som har sagt at innretninger i verdensrommet som samler energi fra solen, eid av jødiske bankierer, kan ha vært årsaken til skogbrannene i California.

West kunngjorde i forrige uke at han ville forsøke seg på Det hvite hus igjen og stiller som presidentkandidat.

Han stilte også i 2020, men fikk bare 60.000 stemmer i tolv delstater, et beskjedent tall i forhold til de 81 millioner Joe Biden fikk, og de 74 millioner som Trump fikk.

Under middagen i Mar-a-Lago ba West Trump om å bli hans visepresidentkandidat, et tilbud som ikke falt i god jord hos Trump. West forteller at Trump begynte å skrike til ham over bordet og ropte at han ville bli en taper.

Natt til tirsdag forlot Kanye West en podcast-innspilling hos Tim Pool, etter at sistnevnte ifølge TMZ skal ha utfordret West på hans negative holdninger til jøder.

West deltok sammen med Yiannopoulos og Fuentes.

(©NTB/VG)