Rod Stewart ringte Sky News – refset regjeringen på direkten

Britiske Sky News åpnet telefonlinjen under en direktesending om krisen i landets helsevesen. Så slo artisten Rod Stewart på tråden: – Bytt ut den forbanna regjeringen.

Det er ikke bare her i Norge at innstramninger og kutt i helsevesenet skaper frustrasjon.

Artist Rod Stewart (78) ringte inn til den britiske kanalen Sky News under en direktesending og ga uttrykk for sin misnøye over landets offentlige helsevesen:

– Dette er helt latterlig. Folk dør fordi de ikke får nødvendige undersøkelser og behandlinger, sa den verdenskjente briten som står bak hits som «Sailing», «Do Ya Think I’m Sexy» og «The First Cut Is The Deepest».

Helsekrise

Kanalen lot folk ringe inn og fortelle om sine erfaringer med det kriserammede offentlige helsevesenet, National Health Service (NHS).

Akuttmottakene sliter med å holde tritt med pasientstrømmen, og det blir anslått at flere hundre liv går tapt hver eneste uke som følge av problemer i ambulansetjenesten og ved akuttmottakene, skriver NTB.

Stewart, som er slått til ridder i hjemlandet, er ikke imponert over regjeringen i landet – som nå er presset som følge av helsekrisen:

– Jeg har personlig vært en Tory Tory Medlemmer av det konservative partiet i Storbritannia blir kalt Toryer. i lang tid, men jeg synes regjeringen skal gå av og gi Labour Party en sjanse. Dette er hjerteskjærende, sa han på direkten.

Konservative Rishi Sunak tok i fjor høst over som landets statsminister etter at partikollega Liz Truss trakk seg etter bare 49 dager.

Til tross for løfter om flere sengeplasser og kortere ventelister, har Sunak blitt anklaget for å være passiv i møte med krisen.

– Hold meg ansvarlig dersom ikke NHS-ventelistene blir kortere innen to år, sa statsministeren i en tale på nyåret.

Regjeringen har lagt skylden på pandemien og ettervirkningen av den, mens eksperter mener krisen har dype røtter og har bygd seg opp over lang tid.

– Har aldri vært verre

– I alle mine år i dette landet har det aldri vært verre, bytt den forbanna regjeringen, var Stewarts beskjed under direktesendingen til Sky News.

Musikeren fortalte i 2019 at han hadde kjempet mot prostatakreft i tre år, men at han nå var frisk fordi kreften ble oppdaget tidlig.

Under sendingen på Sky News lovet Stewart at han ville donere penger for å dekke 10 til 20 røntgenundersøkelser.

– Det er folk som dør fordi de ikke kan få røntgen, sa musikeren.

Streiker

Onsdag forrige uke gikk britiske sykepleiere ut i en to dager lang streik med krav om høyere lønn. Ambulansearbeidere har også varslet nye streiker.

Myndighetene mente på sin side at sykepleierstreiken satt pasientene i det offentlige helsevesenet NHS i fare.

Stewart ga sin støtte til de streikende sykepleieren under direktesendingen.

– Jeg er på deres side, sa han.

