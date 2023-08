IKON: Elvis Presley på scenen på Hawaii.

Elvis-domene går under hammeren

Smykker eid av kongen av rock 'n' roll, og den til nå ubrukte nettadressen ElvisPresley.com kommer snart opp for auksjon i Los Angeles.

NTB

Domenet har i dag ingen egen nettside.

I slutten av august kommer webadressen opp for salg sammen med rundt 350 fysiske gjenstander i nettauksjonen Artifacts of Hollywood & Music.

– Domenet er eid av en av våre klienter, som vil elske å se det gå til noen som kan ta det i bruk, sier leder Brigitte Kruse hos Kruse GWS Auction.

Utropsprisen er 100.000 dollar, og vilkåret for kjøp er at domenet ikke kan brukes til e-handel. Under auksjonen selges også spesiallagede smykker og flere andre gjenstander eid av Elvis.

En elgitar eid av Nirvana-frontmann Kurt Cobain ventes å gå for 200.000 dollar. Auksjonen inkluderer også minneverdige gjenstander fra filmverdenen, deriblant biler brukt i filmene «The Fast and Furious» og «Thelma and Louise».

Auksjonen har tidligere solgt en av Elvis' klassiske dresser (jumpsuit) for over 500.000 dollar.

