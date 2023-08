KANADISK MEGASTJERNE: Céline Dion har avlyst alt av konserter resten av 2023 og hele 2024 som følge av sykdommen «Stiff-person syndrome».

Celine Dions søster deler helseoppdatering om sangeren: − Trenger hvile

– Vi finner ikke noen medisin som virker, men vi har fortsatt håp, og det er viktig, sier søsteren Claudette Dion.

I desember i fjor ble det kjent at Céline Dion (55) lider av sykdommen «stiff-person syndrome». I en video på Instagram fortalte verdensstjernen at hun sliter med spasmer som følge av sykdommen.

– Det gjør meg vondt å fortelle dere i dag at dette betyr at jeg ikke får startet min europaturné i februar, sa Dion gråtkvalt.

I et intervju med den franskspråklige tabloidavisen Le Journal de Montréal avslører Dions søster, Claudette (74), at deres søster Linda (64) har flyttet inn i Célines hjem, hvor hennes tre sønner, René-Charles, Eddy og Nelson også bor.

Videre forteller hun at de jobber tett med forskere som spesialiserer seg på den sjeldne sykdommen.

– Jeg tror ærlig talt at hun trenger hvile mest av alt. Hun prøver alltid å være størst og sterkest. En dag vil ditt lille hjerte og din lille kropp fortelle deg om det, sier hun til avisen.

SYK: Céline Dion har over 13 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify.

«Stiff-person syndrome», eller autoimmunt stivhetssyndrom som det kalles på norsk, blir ifølge NHI kjennetegnet av stivhet og smertefulle kramper.

I mai avlyste den kanadiske megastjernen alle konserter ut 2023 og 2024, som følge av sykdommen.

«Jeg er så lei meg for å skuffe dere alle igjen... Og selv om det skjærer meg i hjertet, er det best at vi kansellerer alt til jeg er helt klar for å komme tilbake på scenen. Jeg gir ikke opp – og kan ikke vente til jeg ser dere igjen», skrev Dion på X, tidligere kalt Twitter.

55-åringen har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Mest kjent er hun for «My Heart Will Go On», som ledsaget «Titanic»-filmen fra 1997.

I 2016 ble Dion enke, da ektemannen og manageren René Angelil døde av kreft.

Paret, som hadde kjent hverandre siden hun var 12 år, giftet seg da Dion var 26 og Angelil 52. De har tre barn sammen.

