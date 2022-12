«Feil» familiebilde publisert på Morgan Freemans sosiale medier

Flere stusset over familiebildet som ble publisert i skuespillernes sosiale medier torsdag kveld. Etter rundt en time er bildet fjernet.

– En snødag med mine foreldre. Elsker dere mamma og pappa! står det under et bilde som ble publisert på Morgan Freemans profiler i sosiale medier.

På bildet ser man en familie, hvor et foreldrepar omgitt av skog og snø holder en gråtende baby. Flere brukere stusser på at personene på bildet tilsynelatende ikke er Freemans foreldre, og at babyen neppe er skuespilleren selv.

85-åringen har ved flere tidligere anledninger publisert bilder av ham og sin mor Mayme Edna Revere, som døde i 2000.

I kommentarfeltene er det mange som stusser over at personene på bildet omtales som Freemans foreldre:

– Dette er mer sannsynlig Donald Trump sitt barndomsbilde, kommenterer en bruker på Instagram.

– Nydelig bilde, men hvem er disse folkene?

– Den eneste gangen jeg har sett Morgan Freeman som en baby. Han har vært konstant gammel, hele mitt liv, skriver en annen.

Flere av følgerne har også lagt frem teorier om hvordan det kan ha seg at bildet har blitt publisert. Mens noen spør om kontoen er hacket, stiller andre spørsmål ved om det kan være en PR-rådgiver som har gjort en feil. Andre lurer på om det er ment som en vits.

– Din humor er den beste, LOL, skriver en av brukerne.

– Hvem styrer denne brukeren?

Det er uklart om det hele var ment som en spøk, eller om det rett og slett skyldtes en feil. Ved 19.30-tiden er bildet slettet fra både Facebook og Instagram.

Den populære skuespilleren har i en årrekke vært kjent for sine store roller i blant annet Driving Miss Daisy og Nelson Mandela i storfilmen Invictus. Han hadde også rollen som Gud i Bruce Almighty.

Skuespilleren møtte mye kritikk i november, da han deltok og opptrådte på åpningsseremonien til FIFAs VM i Qatar.