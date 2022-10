DUELL: IShowSpeed kom best fra det i YouTube-duellen mot KSI.

KSI om iShowSpeed: − Jeg floppet

KSI vil nok ikke glemme møtet med YouTube-stjerneskuddet med det første.

Det var knyttet stor spenning til fotballduellen mellom Olajide Olayinka Williams «KSI» Olatunji og Darren «iShowSpeed» Watkins Jr. nylig.

YouTube-kollektivet Sidemen hadde invitert en rekke kolleger til duell på gressmatten, og blant dem som fløy over fra USA til England var 17-åringen fra Cincinnati.

Duell

På forhånd hadde de terget hverandre på sosiale medier, og da kampen var i gang var det den unge amerikaneren som fikk overtaket.

Etter en susende, og ganske stygg takling helt i starten av kampen, ble KSI liggende på gresset med iShowSpeed stående over seg.

Bildet av hendelsen ble umiddelbart delt over alt.

STJERNE: 17-årige iShowSpeed nådde nylig 11 millioner følgere på YouTube.

– Ganske skremmende

I videoen «Speed Owned Me» snakker 29-åringen om det «personlige nederlaget».

– Jeg var så giret og klar, men jeg floppet.

– Det var faktisk ganske skremmende. Jeg så opp, og tenkte: «Er dette livet mitt nå». Speed la meg i bakken og gjorde narr av meg, sier KSI.

Bildet av de to youtuberne har gått verden rundt, og KSI ler mye av det som skjedde og virker ikke til å ta det hele så tungt.

17-åringen på sin side hadde denne responsen på Twitter etter kampen:

Skjermdump: Twitter

Inntekt

Watkins Jr. startet for alvor å streame i 2019, og spesielt Fortnite-videoene var populære. Da TikTok tok av, ble videoer med 17-åringen heftig delt mye på grunn av youtuberens sinneutbrudd og andre reaksjoner og påfunn.

Han nådde en million abonnenter i 2021, og i år har tallet steget til 11 millioner.

iShowSpeeds YouTube-kanal.

The Sun skriver at iShowSpeed tjener over 1,7 millioner kroner i måneden kun på reklameinntekter fra YouTube-kanalen. I tillegg er det grunn til å tro at egne sponsoravtaler og andre oppdrag vil øke dette tallet betydelig.

Arrestert

17-åringens drøye uttalelser og påfunn, har også fått han i trøbbel. Tidligere i år skal han ha blitt utestengt fra skytespillet Valorant etter å han skal ha kommet med sexistiske uttalelser om en motspiller.

Fansen ble sjokkert da det ble lagt ut bilder og video av at han ble pågrepet i politiet i august. Årsaken skal ha vært en falsk melding til politiet om at han utgjorde en trussel, såkalt swatting, skriver Dexerto.