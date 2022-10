STOL PÅ MEG: Stortinget setter frem stolene til kongen, dronningen og kronprinsen. Men mandag ble det feil sitteplass for to av dem.

Dronningen og kronprinsen fikk feil stoler: − Det er litt slapt av Stortinget

Forbyttede kroner førte til en kongelig stollek på Stortinget. – Skal ikke skje igjen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

Publisert: Nå nettopp

Den høytidelige åpningen av det 167. storting var en svært tradisjonsrik affære. Men én ting var ikke slik det skulle være på mandag: Dronning Sonja satt på en prinsestol og kronprins Haakon satt på en dronningstol.

– Vi er oppmerksom på at stolene ble forbyttet ved en feiltagelse, skriver Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, i en e-post til VG.

Han viser til Stortinget for ytterligere kommentarer.

– Det stemmer at regaliene på de to stolene ved en feil ble byttet om i går, og det skal ikke skje igjen. Vi oppdaget dette først etter at seremonien var over, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en e-post til VG.

Prinser skal ha en åpen krone. Og dronninger en lukket.

– Litt slapt

De to stolene er ulike den større tronstolen, som kongen sitter på. Men selv om stolene er til forveksling like, finnes det en liten, men viktig forskjell: Dronningen skal sitte på en stol med lukket krone på toppen av stolryggen, mens kronprinsens stol skal ha en åpen krone.

– Det er litt slapt av Stortinget, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Han er en av de svært observante som la merke til feilen.

– Hvor viktig er det at de kongelige får riktig stol?

– I den store sammenhengen på ingen måte viktig. Men det er symbolsk viktig, og viktig for etikette og protokoll, sier han til VG.

Stortingets høytidelige åpning i 1991. Statsminister Gro Harlem Brundtland gir kongen trontalen. Stortingets høytidelige åpning i 2007. Stortingets høytidelige åpning i 2003.

– Nedgradering av dronningen

En lukket krone er for kongen og dronningen, en åpen for prinser og prinsesser. Det markerer den ulike posisjonen og verdigheten deres, forklarer Isaksen.

– Det å plassere henne på prinsstol er en protokollmessig nedgradering av dronningen, og å plassere ham på en dronningstol er en protokollmessig oppgradering av kronprinsen, sier han.

Isaksen forteller at det er lettere enn man skulle tro å gjøre denne feilen – og ikke bare fordi forgylte stoler med seter i rød fløyelsbaldakin lett ligner for det utrente øyet.

STOLER PÅ HVERANDRE: – Generelt har vi en god dialog med Slottet i forbindelse med åpningen, skriver stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en e-post til VG. Her er under forberedelsene til årets åpning. KJAPPE FORBEREDELSER: Stortinget har ofte bare dag eller en ettermiddag på å rigge om til rojalt besøk. Her under forberedelsene til årets åpning.

– Stolene er helt identiske, og kronene er løse og oppbevares i en pose. Når du setter på plass stolene på podiet er det likegyldig hvilken som er dronningens og hvilken som er kronprinsens, men du må sette de løse kronene på riktig stol, sier han.

– Har dette skjedd før?

– Ikke det jeg kan huske, men jeg har ikke vært med på alle stortingsåpninger siden 1906, sier Isaksen.

Stortingssalen må rigges til høytidelig åpning etter siste møte i forrige stortingssesjon – og første, konstituerende møte i den nye. Da må presidentpodiet og Stortingets talerstol fjernes for å gjøre plass til tronstolen – og de to andre kongelige stolene.

GOD I STOLLEKEN: Kongehusekspert Trond Norén Isaksen var blant dem som selv oppdaget feilen.

– Det går ganske fort. Men likevel, når man er ferdig tar man et overblikk og ser at alt er som det skal. Det er noe de skal være ganske nøye på, sier Isaksen.

Feil stol i over 100 år

De to forbyttede stolene er likevel ikke den eneste feilen som skjedde i stortingssalen mandag, ifølge Isaksen. Men den andre har skjedd i over 100 år, og er en etikettefeil.

– Kongen og dronningen skal sitte på stoler med armlener, mens prinser og prinsesser på stoler uten, forteller han.

FINN TO FEIL: Kongens tronstol, flankert av dronningstol og prinsestol. Men egentlig er dette en tronstol og to prinsestoler, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

I unionstiden fra 1814 til 1905 satt de kvinnelige kongelige i dagens diplomatlosje.

– Da satt de på stoler som egentlig står i ballsalen på Slottet, som ble kjørt ned til Stortinget. Etter 1905 begynte dronning Maud å sitte ved siden av kongen på podiet, sier Isaksen og fortsetter:

– I 1905 lånte de en stol fra Nationaltheatret, og fra 1906 har de brukt en prinsestol som dronningstol. Derfor sitter dronningen og kronprinsen på identiske stoler, med unntak av en løs krone på toppen, som kan bytte plass, sier han og legger til:

– Slik den uheldigvis gjorde i går.