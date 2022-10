1 / 2 Maud Angelica Behn holder fram det hun omtaler som favorittmaleriet sitt på utstillingen, kalt «Duft av lykke». – Det jeg ville vise, er at det enkle kan være lykkelig. Maud Angelica Behn fotografert under riggingen til kunstutstillingen i Ås kulturhus. forrige neste fullskjerm Maud Angelica Behn holder fram det hun omtaler som favorittmaleriet sitt på utstillingen, kalt «Duft av lykke». – Det jeg ville vise, er at det enkle kan være lykkelig.

Maud Angelica Behn debuterer med kunstutstilling – om lykke

Maud Angelica Behn (19) har snakket mye om sorg etter at faren, Ari Behn, døde. Nå er hun aktuell med sin første kunstutstilling – med et håpefullt tema.

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Når du har vært gjennom noe vanskelig, så blir du på en måte enda gladere når du blir glad, sier Behn til NTB.

Hun er spent og giret, for onsdag stiller hun for første gang ut sine egne malerier som del av en høstutstilling på kulturhuset i Ås.

– Jeg tror det blir veldig gøy. Det blir kult å høre hva folk tenker om bildene.

19-åringen deler allerede jevnlig skisser og tegninger på Instagram. Men da hun ble spurt om å lage noe til utstillingen innenfor «lykke», måtte hun tenke litt over hva det er.

– For meg er lykke å gå ut av komfortsonen og klare noe. Eller å få noe ut av et enkeltøyeblikk, eller bare være med venner og ha det koselig. Aller mest er det kanskje å sette pris på ting og folkene rundt deg, sier hun.

1 / 4 Maud Angelica Behn (19) er akkurat ferdig på videregående. Hun har ennå ikke bestemt seg for hva hun vil bli. – Men uansett om kunsten blir en jobb eller ikke, så vil jeg nok aldri stoppe med det, sier hun. – Bak henne er det visne, lilla blomster, og så løper hun mot solen og vekk fra de visne blomstene, sier Maud Angelica Behn om maleriet «Gi blomster til solen». Behn har bidratt med tre oljemalerier til utstillingen, som åpner onsdag. Fra venstre «Duft av lykke», «Leende inn mot regnet» og «Å gi blomster til solen». Maud Angelica Behn sier at hun som kunstner har latt seg inspirere av farens fargebruk. Her er Ari Behn fotografert ved bildet «100 strokes before I go» under en utstilling i Drammen i 2017. forrige neste fullskjerm Maud Angelica Behn (19) er akkurat ferdig på videregående. Hun har ennå ikke bestemt seg for hva hun vil bli. – Men uansett om kunsten blir en jobb eller ikke, så vil jeg nok aldri stoppe med det, sier hun.

Sorgtungt

Mange husker talen Behn holdt i farens begravelse, etter at han tok sitt eget liv julen 2019. I tiden etterpå har hun fortalt mye om sorgen, og engasjert seg for psykisk helse. I fjor ga hun også ut en bok som handlet om sorg.

Men nå handler det altså om lykke.

– Jeg synes egentlig det har vært veldig forfriskende. Og veldig digg. Jeg har bare vært sånn: Ok, hva betyr lykke for meg? Hvordan kan jeg gå inn i disse følelsene?

Maud Angelica viser fram de forskjellige verkene hun har bidratt med på utstillingen, som har temaet «lykke».

Lykke i tre former

Behn har med seg tre oljemalerier og to trykk til utstillingen. Ett av maleriene viser en jente med varm kopp, som nyter et øyeblikk for seg selv. Et annet viser søsteren Emma og en venninne som springer i regnet, men likevel er glade sammen.

Og det tredje viser en dame som springer med flagrende kjole.

– Det er mer eksplosiv lykke. Det å endelig kunne være glad etter å ha hatt det vanskelig lenge. Bak henne er det visne, lilla blomster, og så løper hun mot solen og vekk fra de visne blomstene.

På himmelen har kunstneren gått litt «crazy» med fargene, forteller hun.

– Hvis jeg ser en fin himmel, så pleier jeg å tenke på faren min, så da tenkte jeg at det kunne være i bildet, sier hun.

Inspirert av faren

19-åringen har kunstnere rundt seg på alle kanter i familien. Både på farssiden og morssiden.

Hun sier at hun har hentet mye inspirasjon i fargebruken fra faren. Men om hun skal gå i hans fotspor som billedkunstner, er ennå ikke sikkert.

– Jeg aner ikke hva jeg har lyst å bli. Men uansett om kunsten blir en jobb eller ikke, så vil jeg nok aldri stoppe med det.

Akkurat nå har hun et friår etter videregående.

– Så får vi se hvor det tar meg. Jeg håper at jeg kan gjøre litt flere utstillinger. Jeg kommer til å tegne, men det kan være at det bare blir for meg selv også, sier hun.

Ut av komfortsonen

I første omgang har det vært et lite eksperiment å prøve mer oljemaling. For det har 19-åringen gjort lite av før.

– Det er også så interessant, fordi om fem år kommer sikkert kunsten min til å se helt annerledes ut. Da er kanskje min versjon av lykke også helt annerledes.

Til sammen bidrar 20 kunstnere med verk på utstillingen i Ås, som er åpen fram til søndag og arrangeres av galleriet Northart. Det skal også holdes en auksjon med inntekt til Mental Helse, som Behn har donert et trykk til.