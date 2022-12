Freddy Kalas er aktuell som deltager i «Hver gang vi møtes» på TV 2 neste år.

Freddy Kalas blir pappa for første gang

Fredrik Auke (32), mest kjent som artisten Freddy Kalas, avslører babynyheten på sosiale medier.

Han bekrefter også nyheten til VG i en tekstmelding.

– Vi er veldig spente og gleder oss ut av en annen verden. Også er det vårt aller første barn så spenningen er til å ta og kjenne på. Vi har termin i juni og klarer nesten ikke vente, skriver han.

Den populære artisten la først ut en video på Instagram av han og kjæresten som bakte pepperkaker, hvor de hintet om at det var en baby på vei.

Freddy Kalas (32), eller Fredrik Auke som han egentlig heter, har skapt seg et navn via joviale og glade allsanglåter som «Pinne for landet», «Jovial» og julesangen «Hey Hoe».

Til neste år er han deltager i «Hver gang vi møtes». Auke er for øvrig storebror til Simen Auke som utgjør den ene halvdelen av duoen Broiler.