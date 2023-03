«GAMMEL» POD: Fetisha Williams og Sophie Elise Isachsen i sin gamle NRK-podkast.

Sophie og Fetisha-advokat i dialog med NRK om design til ny podkast

Statskanalen har mottatt en forespørsel fra en advokat Christian With om design og annet fra NRK til den nye «Sophie & Fetisha»-podkasten.

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, bekrefter overfor VG:

– Vi har fått forespørsel om noe design og annet fra NRK, sier han, og fortsetter:

– Men generelt kan vi ikke overføre det som er NRKs visuelle uttrykk eller innhold til en konkurrerende plattform.

Pressekontakt til den nye podkasten, Wilde Siem, sier følgende til VG:

– Helt i starten var det dialog om vi skulle ta med oss noe fra NRK, men det har vi ikke trengt, for på kort tid har teamet laget en veldig god pakke med ny jingle, lydpakke, design og logo.

«NY» POD: I den nyeste episoden av Sophie & Fetisha svarer influenserne på spørsmål etter NRK-bruddet.

Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (29) valgte til slutt å avslutte sitt samarbeid med statskanalen etter flere uker med debatt på grunn av det mye omtalte bildet Sophie Elise la ut på Instagram.

Bildet – som ble raskt slettet – var av henne selv og en annen profil, der den andre profilen holdt en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Dermed ble det satt punktum for podkasten «Sophie og Fetisha» – i to uker – 16. mars kom nemlig en ny podkast med navnet «Sophie & Fetisha».

Sophie Elise og Fetisha med NRK-kritikk i «ny» podkast: − Sykt

I begynnelsen av episoden sier Sophie Elise at de podkaster fra sengen hennes, ettersom de ikke lenger er i NRK.

– Vi er litt usikre på om dere som hører denne episoden fikk en introlåt eller ikke, for vi vet ikke om vi har fått kjøpt det ut fra NRK heller. Men vi er i alle fall ute derfra, sier hun videre.

Advokat Christian With i Bing Hodneland har kontaktet NRK på vegne av «Sophie & Fetisha» med en forespørsel om å få noe design og annet fra NRK.

I en SMS til VG mandag skrev han:

– Vi kan bekrefte at vi er i dialog med NRK. Utover det har vi ingen kommentar nå.

NRKs Charlo Halvorsen sier det formelt var advokaten som kom med forespørselen.

– Den inneholdt forskjellige ting, men kan dessverre ikke komme inn på detaljer.

Ifølge han er NRKs «Sophie og Fetisha»-studio nå ryddet og klar for opptak med andre podkaster.

VG har bedt om å få innsyn innsynÅ be om innsyn er det samme som å be om informasjon eller tilgang til spesifikke dokumenter. I offentlighetsloven er hovedregelen at alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter. i all korrespondanse mellom NRK og advokat With, men fått avslag.