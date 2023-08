Kjendisfester i Oslo: Se bildene

Kjendisfester i Oslo: Se bildene Influencer Oskar Westerlin inviterte onsdag kveld venner og bekjente til lanseringsfest på Gøteborg Kafe og Bar.

TikTokeren Sebastian Brevik var blant de som møtte opp.

Tidligere «Farmen»-deltagere Amalie Lund og Tonje Frigstad. Her sammen med Rine Milane Hansen, kjent fra «Ex on the Beach».

Influencer Hanna-Martine Slåttland Baller og manager Lone.

Youtuber Amalie Olsen.

Realityprofil Sofie Karlstad.

TikToker-duoen Henrik Oven og Henrik Viken.

Noen steinkast unna – på Byens Tak – hadde influenser Isabell Raad også invitert til fest onsdag kveld. Årsaken er at hun flytter til utlandet.

Her sammen med firebarnsfar Sebastian Solberg.

Realityprofil Aleksander Sæterstøl Stenfeldt.

Influencer Hanna-Martine Slåttland Baller forflyttet seg fra den ene festen til den andre.

Influenser Sophie Elise (28).

Her sammen med influencer Nora Haukland.

Oskar Westerlin og Henrik Oven er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

