MODELL: Mahlagha Jaberi under Cannes-festivalen i Frankrike i forrige uke.

Iransk modell stilte i protestkjole på rød løper

Mahlagha Jaberi (33) poserte under filmfestivalen i Cannes iført en kjole med det som forestilte en hengeløkke på brystet.

Jaberi er født i Iran, men bor i San Diego i USA. Da 33-åringen møtte opp under Filmfestivalen i Cannes i forrige uke, var det med et helt spesielt budskap.

På Instagram skriver modellen at hun med den spesialdesignede kjolen ønsket å presentere et «mote-statement», samtidig som hun rettet søkelyset mot undertrykking og henrettelser i Iran.

«Dessverre er det ikke tillatt med politiske utspill under filmfestivalen, og sikkerhetsvakter hindret meg i å vise baksiden på kjolen. Men «løkke»-poenget ble oppfattet», skriver Jaberi.

I helgen la hun også ut en video av seg selv i kjolen, der hun opplyste at den var dedisert til det iranske folket.

«Stopp henrettelser», skrev hun.

Kjolen har fått omtale i medier verden over, deriblant av Sky News.

33-åringen deler en rekke skjermbilder av artikler på InstaStory, der hun har 4,2 millioner følgere.

– Respektløst

Men ikke alle har sansen for modellens stunt. Journalist Yashar Ali (43), som har 708.000 følgere på Twitter, mener kjolevalget var «totalt respektløst».

«Mens uskyldige iranere blir henrettet, mente Mahlagha Jaberi at det var en god idé å ta på seg en kjole med en hengeløkke sydd på, og så legge ut en forførende video», skriver Ali på Twitter.

Han er selv født i USA, men har iranske foreldre.

Andre forsvarer modellen og berømmer initiativet med begrunnelse i at «målet helliger middelet».

RØD LØPER: Mahlagha Jaberi poserte for fotografene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter meldte 9. mai at over 200 mennesker er blitt henrettet i Iran hittil i år.

I fjor henrettet Iran minst 576 dødsdømte, en økning på hele 83 prosent fra året før, ifølge Amnesty International.