«Paradise»-paret er forlovet: Mathias Haukeland fikk ja fra Amalie Paulsen

IOS (VG) Mathias Haukeland har fridd til Amalie Paulsen – og fått ja.

I solnedgangen på den greske øya Ios tok artisten frem en ring og fridde til samboeren.

Mathias Haukeland sendte selv bildene til VG søndag.

– Vi trengte noen dager på å lande, sier Haukeland til VG. Han opplyser at frieriet skjedde onsdag kveld

De siste dagene har paret tilbrakt i Hellas, etter at Haukeland holdt konserter for russ som fester i Syden.

Kjæresteparet ble sammen under TV-innspillingen av «Paradise Hotel» i 2020.

De ble stående igjen i finalen sammen.

Den gang uttalte Haukeland til VG at planen ikke var å finne «the love of my life» under oppholdet.

Tre år senere har Haukeland og Paulsen tatt forholdet flere steg videre. I 2022 tok de over en leilighet sammen i Oslo.

Les også Ble kjærester på «Paradise Hotel» Det er ikke første gang noen finner kjærligheten på «Paradise hotel», men Mathias Haukeland (24) og Amalie Paulsen…

Haukeland har sammen med storebror Andreas «TIX» Haukeland blitt russelåt-konge.

Tidligere i sommer var han i Japan for å besøke landet etter at russelåten «Chernobyl 2017» gikk viralt under pandemien.

Se paret konkurrere i geografi og flagg: