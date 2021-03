VENTER BARN: John Carew og Pernille Juvodden. Foto: Helge Mikalsen

Pernille Juvodden: John Carew får være med på fødselen

Carews samboer melder at hun nå har fått beskjed om at hun slipper å føde datteren alene – vel å merke hvis han holder seg frisk.

Av Thomas Talseth

Det melder den 41 år gamle fotballstjernens samboer, influenser Pernille Juvodden (24), på Instagram.

«HELDIGVIS fikk jeg bekreftet i dag at samboeren min får være med om han fortsatt er negativ når fødsel starter selv om jeg er positiv», skriver hun.

Onsdag ble det kjent at hun hadde fått påvist covid-19, mens hun er i uke 39 av svangerskapet.

Juvodden skriver at hun synes det er trist å lese at mange har vært i situasjonen hun nå håper og tror hun selv er ute av.

Men hun tar ingenting for gitt:

«Krysser fingrene for at det stemmer og at vi ikke får kontrabeskjed når vi kommer på sykehuset, for det virker som jordmødre seg imellom er veldig forvirret», melder hun.