Herman Flesvig med inntektshopp. Foto: Maud Lervik

Herman Flesvig med inntektshopp

Komiker og skuespiller Herman Flesvig gjorde et inntektshopp i 2019. I tillegg har han fått formue.

Men hoppet var ikke av den største sorten.

Hermen Flesvig (28) har de siste årene virkelig blitt et navn å legge merke til i norsk kultur, og 2019 var hans store år.

Det var da podcasten «Friminutt» toppet lista og mot slutten av året pilotepisodene av «Førstegangstjenesten» lansert.

Dette har gjort noe med inntekten hans, men ikke så mye som kan kanskje skulle tro.

Skattelistene for 2018 viser at Flesvig en inntekt på 535.952 kroner.

Skattelistene som kom tirsdag viser at inntekten var langt høyere i 2019, men fortsatt ikke over millionen, på 880.174 kroner.

I tillegg har gladgutten fra Siggerud opparbeidet seg en formue på 393 062.

Regnskapet for komikerens selskap Flesvig Underholdning AS, som han eier alle aksjer i, viser at 2019 var et fruktbart år for ham økonomisk, i hovedsak før «Førstegangstjenesten» traff skjermen i midten av desember.

Omsetningen gikk opp med 41 prosent, fra 1,2 millioner kroner i 2018 til 1,7 millioner i fjor.

Ifølge regnskapet fikk selskapets daglige leder – Flesvig – 1,2 millioner i lønn i 2019. Året før lå den på 866.000.

Og så er det sånn at skattelistene viser nettoinntekt - etter fradrag. Mens regnskap vil vise bruttolønn.

Selv om Flesvig kanskje er landets mest berømte komiker, når han ikke helt opp hva gjelder inntekt – ennå.

For å sammenlikne hadde programleder og komiker Jon Almaas 3.272.904 kroner i inntekt i 2019.

Flesvig har tidligere sagt til VG at han ikke er veldig opptatt av å ha oversikt over egen inntekt. Han trives med at noen andre har kontroll, slik at han bare kan jobbe med humor.

– Jeg har null oversikt over hva jeg tjener. Jeg ønsker heller ikke å bli styrt av penger, sa han.

Han avslører at han har en regnskapsfører som gir ham ukelønn hver uke.

– Jeg får den samme ukelønnen uavhengig over hvor mye jeg jobber. Det er faktisk akkurat som en ukelønn.

– Blir man rik av å lage en seersuksess på NRK?

– Rik har jeg ikke blitt. Jeg er på kontrakt i NRK, og trives bra her. Folkene her er en av grunn til at jeg liker meg her, sa Flesvig.

Herman Flesvigs manager har ikke svart på VGs henvendelser om å kommentere saken.

Publisert: 08.12.20 kl. 07:42

