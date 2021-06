PÅ TV: Ludvig Dyreng (22) er med i årets sesong av «Paradise Hotel». Foto: Erik Løvstad

«Paradise»-Ludvig rammet av kreft: − Var redd for å dø

I 2013 fikk «Paradise Hotel»-deltager Ludvig Dyreng påvist kreft i spyttkjertelen. Tiden som fulgte skulle bli den tøffeste i hans liv.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag var det premiere på årets sesong av «Paradise Hotel». Tolv deltagere har sjekket inn på hotellet, blant dem Ludvig Dyreng (22).

I den første episoden får seerne et hint om at livet hans har vært alt annet en enkelt, da han røper at han tidligere har vært rammet av kreft.

– Jeg var kanskje litt for ung og naiv til å skjønne omfanget av hva det kunne være. Man hører ofte om kreft, men det blir så fjernt. I hvert fall når man er frisk og ung, og har hele livet foran seg, sier han til VG.

Årstallet er 2013 og Dyreng er 14 år.

– Jeg hadde vel i syv-åtte år i forveien hatt en klump bak øret som jeg stadig fiklet med. Den gjorde aldri vondt, men i slutten av niendeklasse drøftet jeg med foreldrene mine om jeg kanskje burde sjekke den ut.

REALITYDELTAGER: Ludvig Dyreng synes det er fint å være åpen om sykdomshistorien sin. Foto: Bjornar Posse Sandboe

Fikk panikk

Den sommeren reiste han inn og ut av Drammen sykehus og tok flere prøver. Da legene aldri ble kloke på hva det var, ble han henvist til Rikshospitalet for flere prøver.

Kort tid etter at deler av klumpen var operert ut, kom telefonen.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte komme til sykehuset dagen etter, fordi de hadde dårlige nyheter, sier han før han blir stille i et øyeblikk.

– Og da raste vel egentlig alt sammen.

På sykehuset fikk han beskjed om at han hadde kreft i spyttkjertelen, og at svulsten var på størrelse med en liten appelsin.

– Jeg fikk helt panikk, og var redd for å dø. Det ble så ekte. Jeg hadde hatt det på avstand og lurte meg selv med at det kom til å gå bra. For første gang i livet følte jeg at jeg hadde ingen kontroll.

Det var lite spredning og prognosene virket gode, men Dyreng sier legene uttrykte skepsis da denne type kreft ikke var vanlig hos unge personer.

Ifølge Den Norske legeforeningen er medianalder 64 år ved diagnosetidspunktet for denne type kreft.

Dyreng måtte gjennom en ny operasjon for å fjerne hele svulsten, og forteller om en stor påkjenning på kroppen.

Over FaceTime snur han hodet og viser frem arret som brer seg fra bak øret og ned mot halsen.

ARR: Ludvig Dyreng (22) var helt frisk da han fikk beskjed om at han hadde en ondartet svulst på størrelsen med en liten appelsin. Foto: Privat

Det var likevel ingenting sammenlignet med det han hadde i vente.

– Brutalt

I en november startet han på den sterkeste strålebehandlingen som ble tilbudt, og hver dag i en måneds tid ble han kjørt frem og tilbake til Radiumhospitalet av mammaen sin.

Han beskriver sin opplevelse av behandlingen følgende:

– De lagde en maske til meg av gips. Så når jeg skulle få stråling la de den over meg og bandt meg fast. Du ligger strippet fast i et gitter av gips, også skyter de en laser akkurat på området hvor svulsten var.

Behandlingen varte i en halvtimes tid, og han beskriver det som en nål som ble stukket inn og ut av huden. Strålingen ga han også en kraftig annengradsforbrenning i ansiktet.

INNLAGT: I 2013 tilbrakte Dyreng mye tid på sykehuset. Foto: Privat

– Det var brutalt og ganske vondt. Men der og da spilte kroppen veldig på lag, og når jeg i ettertid setter det i kontekst så var det ikke så ille. For det var så mye annet som var så mye verre.

– Hva var verre?

– Man føler seg som en byrde. Også husker jeg godt den gangen jeg begynte å miste håret. Det var jeg ikke forberedt på, og da tenkte jeg «herregud når skal dette ende». Jeg var helt hamret på alle mulige måter. Men det verste var ettervirkningene av strålebehandlingen og at jeg ble i så dårlig form.

– En død person i en levende kropp

Mens andre tenåringer var ute og gjorde som tenåringer flest, ble Dyreng sengeliggende.

– Jeg var helt knekt. Jeg klarte nesten ikke stå opp, det eneste jeg orket var å sove. Det føltes som jeg var en død person i en levende kropp.

Slik hadde han det i to til tre år.

– Jeg hadde mye dødsangst og skammet meg skikkelig. Jeg hadde ingenting til overs for meg selv, og det var null selvrespekt igjen, sier han og legger til:

For ordens skyld: Dyreng er VGTV-programmet «Spårtsklubbens» representant på «Paradise Hotel». Her utfører han sin første utfordring:

– Men så kom det til et punkt hvor jeg tenkte at det som skjedde, kanskje skjedde for en grunn, og at man kanskje kan komme ut som en bedre utgave av seg selv.

Takknemlig

I dag er han frisk og lever et normalt liv. Han går til kontroll en gang annethvert år, og legene er mer og mer trygge på at behandlingen var vellykket.

Dyreng ønsker å rette en stor takk til det norske helsevesenet:

– Jeg er dødsfornøyd med behandlingen jeg har fått, og har aldri hatt noe å klage på. Det er viktig for meg å gi dem den creden de fortjener.

Han synes det er fint å kunne være åpen om sin sykdomshistorie.

– I dag er jeg er veldig takknemlig for hele prosessen. Jeg hadde aldri hatt den mentale styrken eller det pågangsmotet hvis det ikke hadde vært for det her. Det var mitt livs største prøve, så du føler du nesten blir født på nytt og at alt får en ny mening. Dette er ikke årsaken til at jeg er med på «Paradise», men det har kanskje ført til at jeg kan vise en litt annen type profil, fordi jeg har en annen tilnærming til livet.

les også Emmelie Strand ble innlagt på sykehus etter «Paradise Hotel»

– Hva er målet med «Paradise» da?

– Å selge tannblekning, ler han.

– Nei da. Jeg har jo startet smått med å skrive musikk. Jeg var glad i synge da jeg var liten gutt, men var redd for å eksponere meg og skammet meg over meg selv. Så når jeg fikk tilbud om å være med på PH, tenkte jeg det var en fin plattform å vise seg frem. Men til syvende og sist så var det å få kule opplever og møte nye mennesker. Det er kanskje det viktigste.

SE VIDEO: Dyreng er VGTV-programmet «Spårtsklubbens» representant på «Paradise Hotel». Se auditionrunden i videoen under: