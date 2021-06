IKKE FRIENDS WITH BENEFITS: Stjernene avslører i nytt intervju at de kun har vært gode venner. Foto: Terence Patrick / HBO Max

Friends-gjengen om hemmelig «hooke»-regel

– Vi hadde en pakt om å ikke «hooke» med hverandre, avslører Matthew «Chandler» Perry.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skuespillerne Matthew Perry (51), David Schwimmer (54) og Matt LeBlanc (53), som er aktuelle med gjenforeningsepisoden av den populære serien «Friends», avslører en hemmelighet i et intervju med den amerikanske nyhetskanalen Access Hollywood.

– Ja, vi hadde en pakt om å ikke «hooke» med hverandre, sier Perry.

Skuespilleren kjent som karakteren «Chandler» forteller at de ikke ville ødelegge den gode stemningen på settet og i gruppen:

– Det var veldig viktig for oss seks at vi beholdt vennskapet vårt.

– Og hvis noen av oss inngikk noen romantiske relasjoner med hverandre kunne det blitt rotete.

les også TV-anmeldelse: «Friends: The Reunion»: Venner for en kveld

Fortsatt gode venner

Til tross for de mange ryktene som florerte rundt skuespillerne insisterer Perry på at gjengen alltid har hatt et godt forhold til hverandre. Og at de fortsatt er gode venner:

– Vi ble faktisk ordentlig gode venner, noe vi fortsatt er den dag i dag.

David Schwimmer, kjent som «Ross», forteller at gjengen hadde en felles forståelse:

– Vi ønsket ikke å ødelegge de gode relasjonene vi hadde dannet og etablert med hverandre.

Likevel har det – i forbindelse med gjenforeningen – kommet ut at det var noe mellom «Ross» og «Rachel» også i virkeligheten.

Etterlengtet og følsom gjenforening

Tv-serien gikk ti sesonger på lufta og har siden siste episodeinnspilling i 2004 forblitt populær blant seere over hele verden.

Derfor er det ikke rart at gjenforeningsepisoden av seerfavoritten har vekket stor interesse den siste tiden – 17 år etter at serien ble tatt av luften.

Men ikke bare seerne har blitt følelsesmessig påvirket. Jennifer Aniston (52), som spiller «Rachel», forteller i radioprogrammet «In The House» med Gayle King at innspillingen har vekket mye følelser blant skuespillerne:

– Det var en knyttneve i hjertet på en måte, forteller Aniston.

– Jeg tror det føltes sånn for oss alle. Til og med Courtney fikk vi tårer ut av.