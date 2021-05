Fikk 15 millioner følgere på to uker Khabane Lame (21) har gått rett inn på topplisten over verdens mest fulgte TikTok-kontoer. Han har i skrivende stund over 62 millioner følgere og flere av videoene hans er sett over 200 millioner ganger. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 29. mai, kl. 18:35 Skjermdump fra TikTok: @khaby.lame Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

På bare to uker fikk han 15 millioner følgere, ifølge nettstedet Dexerto. Nå er @khaby.lame den fjerde største kontoen på appen, rett bak Charli D'Amelio, Addison Rae og Bella Poarch. Noe som betyr at han har tatt igjen andre stjerner som Dixie D'Amelio og Jason Derulo.

Over 200 millioner har sett dette på TikTok

Det var ikke før han begynte å gjøre narr av såkalte «life hacks» at visningstallene gikk til himmels.

Det var i mars i fjor at 21-åringen opprettet en konto på TikTok og begynte å lage humorvideoer, ifølge italienske Elle. Men det er først nå det har tatt av. Life-hacks-videoer er videoer med tips som kan gjøre livet litt lettere.

Noen av de mest likte videoene hans starter med et klipp fra andre kontoer der det blir vist et triks, deretter kommer Lame med en reaksjon på trikset. I videoen under kan du se ett av klippene som har skapt stort engasjement.

Khabane Lame ble født i Senegal 9. mars i 2000 og flyttet til Italia med foreldrene sine da han var ett år, skriver italienske Elle.

Magasinet har også gjengitt deler av et intervju 21-åringer har gjort med avisen La Stampa. Der forteller han at han drømmer om å kunne gjøre det bra på YouTube og kanskje søke lykken i Amerika.

Men en tur over til statene kan by på utfordringer rundt visum, da Lame ikke har italiensk statsborgerskap. Han sier at han er veldig lei seg for at han ikke har dette og at han ønsker å kunne reise til Los Angeles som er italiener, fordi han er italiensk.

Ifølge Dexerto er det mange som tror at Lame kan klarte forbi Addison Rae and Charli D’Amelio på topplisten. Og fortsetter kontoen hans å vokse slik den har gjort den siste tiden, er det slettes ikke umulig.

Også på Instagram har kontoen hans vokst, han har nå over 16,6 millioner følgere der. Det finnes også enYouTube-konto som han linker til på sosiale medier, der er det foreløpig ikke lagt noe innhold.