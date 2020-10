FØLELSESLADET: Tårene strømmet på både for Tove Moss Lohne (til venstre) og Lene Egeland Hogstad etter at sistenevnte tapte søndagens «Farmen»-tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Lene Egeland Hogstad ute av «Farmen»: – Jeg fikk et spark i «ræva» av TV-produksjonen

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren (44) trengte en «pep talk» etter ha blitt valgt til andrekjempe. Nå gruer hun seg til å se det avgjørende øyeblikket på TV. – Jeg var så fortvilet, sier hun.

Nå nettopp

Den tredje «Farmen»-uka er over, og søndag ble det klart at det var Lene Egeland Hogstad fra Kvanvik som måtte forlate gården, etter å ha tapt tvekampen i melkespannholding mot venninnen Tove Moss Lohne (35). Til VG forteller den hjemsendte 44-åringen at hun på et vis ba førstekjempen om å velge henne selv til kamp.

– Jeg var egentlig ikke så overrasket da jeg ble valgt til annenkjempe. Jeg la ordene litt i munnen på henne, for jeg er utrolig glad i Tove. De andre er så sterke og flinke, og jeg visste hvor mye Tove hadde lyst til å komme videre. Derfor sa jeg til henne at hun ikke måtte være redd for å velge meg, hun måtte ikke kjenne på det. Men jeg sa samtidig til henne at jeg ville gi henne en beinhard kamp, sier Egeland.

«Farmen»-deltageren, som til daglig jobber som barnepleier, hadde øvd på melkespannholding før innspillingen tok til, og etter å ha klart å holde spannene i ni minutter hjemme, visste hun at det var en gren hun behersket godt. I søndagens tvekamp klarte hun imidlertid «bare» å holde spannene i drøyt fire minutter.

– Jeg unnet på en måte Tove å vinne dette. Men så fikk jeg en liten skjennepreken, produksjonen sa til meg at jeg måtte gi alt. «Skjennepreken» er vel kanskje ikke helt riktig, men en god motivasjonstale, et spark i «ræva» fra TV-produksjonen. Men så var det til slutt jeg som røk ut uansett. Det var en skikkelig bommert, jeg kunne stått virkelig lenge med spannene. Men plutselig hørte jeg et lite klunk, og tenkte «Nei»! Jeg ble ble veldig lei meg.

– Hva var det produksjonen sa til deg i forkant?

– De sa jeg var én av 9.000 søkere i dette programmet og at «Vi trenger deg her, kom tilbake igjen». Jeg har alt det jeg trenger, hus, bil, barn og mann - mens Tove er ung, har lyst til ting - og ønsket inderlig å komme langt. Jeg unnet henne det så mye at jeg det ble litt vanskelig for meg å stå i kamp med henne. Men jeg trengte det sparket, egentlig. Men jeg gruer meg til å se det på TV - det ble masse tårer, forteller Egeland da VG snakket med henne fredag formiddag.

Hun legger til:

– Men jeg er glad «blomsten» gikk videre, selv om jeg gjorde alt jeg kunne for å komme meg tilbake til gården igjen.

HARD KAMP: Lene Egeland Hogstad prøvde så hardt hun kunne, men måtte til slutt gi tapt i søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Etter tvekamptapet går 44-åringennå inn i sidekonkurransen «Torpet». Hun legger ikke skjul på at hun syntes det var tungt å forlate de andre deltagerne.

– Jeg var så fortvilet, og det strømmet en bølge av følelser over meg. Jeg hadde sagt til meg selv at jeg ikke skulle banne på TV, men det gjorde jeg da. Jeg tror jeg sa «faen». Det var veldig skuffende, en berg og dalbane i følelser. Jeg er skuffet over egen innsats, men glad på Tove sine vegne. Det var bra det var henne jeg tapte mot.

GODE VENNER: Lene Egeland Hogstad og Tove Moss Lohne er gode venner. Søndag visste de at en av dem måtte reise. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-innspillingen ble avsluttet forrige søndag, og Lene Egeland Hogstad synes det var svært godt å se mannen Jan-Magne Hogstad (48), samt barna Ine (25) og Mia (21) igjen.

– Det var helt fantastisk. Hun minste sa «endelig»! De heiet veldig på meg, og var glade for at jeg hadde hatt det så fint. Når de ser meg på TV sier de «Mamma, du er jo bare deg selv hele tiden». Det er litt koselig, synes jeg. De sto med flagg og tok imot meg da jeg kom hjem med toget. Det var helt vidunderlig. Er du gal, det ble masse tårer, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Publisert: 11.10.20 kl. 22:05

