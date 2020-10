BRØT REGLER: Syv av 14 deltagere satte hele «Farmen»-produksjonen i fare i sommer. Her er de 14 som deltar i programmet i høst: Fra venstre: Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltager skjønte at noe foregikk – tok oppgjør med gruppa etter fyllekalas

Prest Thor Haavik så at det bare var to deltagere som var i «sovesalen». Han foreslo at de skulle si ifra til produksjonen om ulovlighetene, men fikk lite støtte. – Jeg var veldig sint, sier han.

For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag skrev VG at det blir «Farmen»-produksjonen ble stengt ned i 24 timer etter at deltager Raynond Røskeland (36) midt på dagen kom full på gården til TV-opptak, og etter at seks deltagere kvelden før hadde vært på to separate hytter i nærheten, der de inntok alkohol og mat, lånte telefoner og ringte hjem til sine kjære.

Totalt syv deltagere skal ha vært med på ulovlighetene, som TV 2 ser svært alvorlig på med tanke på den pågående coronapandemien. Så alvorlig var det, at hele produksjonen – og dermed mange millioner kroner – sto i fare.

LES OGSÅ: Fyllekalas på «Farmen» - TV 2 raser

Deltager Thor Haavik (26), som er utdannet prest, var én av få som ikke deltok i utfluktene fra gården. Til VG forteller Haavik at han reagerte da han kvelden før Røskeland kom full til opptak, så at det var kun to andre deltagere som var klare for senga. I tillegg var det tre stykker på «storbondeloftet», så det var totalt fem stykker igjen på gården.

Sett denne? «Farmen»-klippet som ikke ble vist på TV:

Senere viste det seg at to deltagere hadde oppsøkt et 70-årslag i nærheten, mens fire andre var på en helt annen hytte.

– Vi skjønte at folk var dratt av gårde fra gården. Men jeg trodde egentlig at det bare var tre personer som hadde vært på hyttetur, det var var først da produksjonen virkelig begynte å nøste i dette at de skjønte at det faktisk handlet om det store flertallet, forteller Haavik til VG.

Han fortsetter:

– Jeg ble veldig sint da jeg fikk høre at folk hadde vært med andre mennesker, så jeg prøvde å mane til at vi måtte få slutt på dette. At vi burde si ifra til produksjonen om det. I hvert fall da alt bare fortsatte.

– Var dette noe du tok opp i plenum eller i enkeltsamtaler?

– Da de kom hjem på kvelden sa jeg til dem det gjaldt at dette faktisk ikke går an. Og at dette var noe vi burde snakke om under frokosten dagen etter. Og så tok jeg det opp ved frokostbordet. Men da trodde jeg jo kun at det handlet om tre stykker, og var sikker på at jeg skulle få et flertall med meg. Men så var det kun jeg som hevet stemmen. Folk var nok redde for å miste ansikt i gruppa. Det kjente jeg litt på, erkjenner 26-åringen.

«Farmen»-deltageren understreker at han var ganske mild da han tok opp regelbruddene. Men han håpet på et kollektivt samtykke av nulltoleranse for det samme framover.

FORHOLDT SEG ROLIG: Thor Haavik var en av få som ikke ville være med på regelbruddene inne på «Farmen». Foto: Espen Solli

– Jeg foreslo at vi skulle stemme på om vi skulle si ifra til produksjonen hvis dette skjedde på nytt. Jeg sa at vi kunne glemme det som hadde skjedd, men at om det var flertall på at vi ønsket å få slutt på det – så går vi og forteller om det til produksjonen om det skjedde igjen. Om det bare hadde vært jeg som hadde sagt det, ville det blitt sladring på et vis. Men her var det snakk om syv stykker. Det var ikke mange som ønsket den løsningen.

– Du tok et oppgjør med de andre rett og slett?

– Ja, og så skjedde dette med Raymond den samme dagen. Men jeg er veldig glad for at det løste seg til slutt og for at TV 2 gjorde en såpass god jobb. Etterpå opplevde jeg at gruppa var veldig angrende, folk fikk en vekker av hvor alvorlig produksjonen tok det. Det var en skremmende opplevelse for alle å gå et døgn uten å vite om dette skulle fortsette.

les også «Farmen»-deltager kom full til TV-opptak midt på dagen: – Produksjonen ble sjokkerte og forbannet

Haavik legger ikke skjul på at det var en svært «trykket» stemning på gården da TV 2 og produksjonsselskapet Strix fant ut av hva som hadde skjedd.

– Vi trodde plutselig at alt kunne være forgjeves. Det var et døgn der da vi tenkte at det kanskje ikke kom til å bli noe mer «Farmen». Det var en vanvittig lettelse da vi fikk høre at vi kunne fortsette, sier han til VG.

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forklarte tirsdag til VG dramaet på denne måten:

– Vi fikk mistanke om at noen av deltagerne hadde vært i kontakt med utenforstående i starten av den fjerde produksjonsuka. Det ble på grunnlag av informasjonen vi hadde på dette tidspunktet bestemt at produksjonen skulle stanses. De fikk samtidig streng beskjed om at en forutsetning for å starte opp produksjonen igjen var at de la alle kort på bordet, så vi fikk den informasjonen vi trengte for å vurdere hvor stor risiko de hadde utsatt seg selv og produksjonen for. Og hvilke tiltak vi skulle iverksette, sa hun da.

Det skal ha vært Raymond Røskeland, Sindre Nyeng, Daniel Viem Årdal, Nils Kvalvik, Wiktoria Rønning, Kjetil Kirk og Tove Moss Lohne som var med på ulovlighetene.

Publisert: 13.10.20 kl. 18:56

Les også