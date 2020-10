MOTEFEST: Costume Awards ble arrangert over to dager i det gamle Deichman-biblioteket i Oslo sentrum, onsdag var det 170 gjester til stede. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Coronasmitte etter motefest i Oslo

Én person som var til stede ved motefesten Costume Awards på Deichmanske bibliotek i Oslo 14. oktober, har i etterkant testet positivt på coronavirus.

Det bekrefter arrangøren i en SMS som er sendt ut til deltagere på arrangementet.

«Smittevernreglene ble fulgt under arrangementet. Vi sender derfor ut beskjed i henhold til regelverket til alle deltagere og ansatte», skriver de i SMS-en.

Arrangøren, eventbyrået Nova Vista, skriver i en pressemelding lørdag kveld at smittesporingsteamet har informert dem om at det er én person som er påvist smittet, og at det ikke er noen stor grunn til å engste seg.

– Smittesporingsteamet har opplyst om at det er en person som er påvist smittet, og at det ikke er noen stor grunn til å engste seg. I samråd med bydelsoverlegen på Frogner, er vi bedt om å oppfordre de som eventuelt får symptomer på corona til å holde seg hjemme og ha en lav terskel for å melde seg til testing. Vi er lei oss for dette, og håper at det går bra med den smittede personen og at ikke andre gjester eller ansatte er blitt smittet, sier daglig leder Stig Ove Gulbrandsen i pressemeldingen.

– Vi er lei oss for dette, og håper at det går bra med den smittede personen og at ikke andre gjester eller ansatte er blitt smittet, sier Guldbrandsen i pressemeldingen.

Ingen nærkontakter

Den smittede personen er ifølge kommunen bosatt i bydel Frogner.

– Den smittede er en person som kun var på festen i én time og som satt for seg selv og ikke hadde nærkontakt med noen andre, sier Annette Dey, kommunikasjonsrådgiver i bydel Frogner til VG.

PRISUTDELING: Festen ble holdt i det gamle hovedbiblioteket i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Det innebærer at ingen av de andre på festen er å anse som nærkontakter.

– Det har vært en forutsetning for Costume å kunne avvikle Costume Awards innenfor de rammene som er satt av myndighetene i forhold til smittevern. Vi har tillit til Nova Vista og deres vurderinger for hvordan Costume Awards ble gjennomført i samsvar med myndighetens retningslinjer. Vi støtter opp om den smittesporingen som nå foregår, og håper personen som er smittet får et ukomplisert sykdomsforløp, sier redaktør i Costume, Kine B. Hartz, i pressemeldingen.

– Fulgte strenge smittevernregler

Arrangørene har hele tiden ment at arrangementet var trygt og forsvarlig.

– Vi fulgte strenge smittevernregler under arrangementet og har derfor sendt ut beskjed i henhold til regelverket til alle deltagere og ansatte – om lag 200 personer til sammen, sier Gulbrandsen.

Minmote har tidligere skrevet at bydelsoverlege på St. Hanshaugen Ingunn Haakerud mener prisutdelingen onsdag brøt smittevernreglene.

– På bildene ser det ikke ut til at smittevernreglene er overholdt, med hensyn til avstand. Det ville overraske meg om arrangøren mente de hadde det, ut fra disse bildene, sa Haakerud til VGs MinMote.

Dette har blitt avvist av arrangørene.

Publisert: 17.10.20 kl. 20:34