TØFF KAMP: Raymond Røskeand er ute av «Farmen» etter å ha tapt tvekampen mot Daniel Viem Årdal. Foto: Alex Iversen, TV 2

Raymond Røskeland mener at han tapte «Farmen»-tvekamp med vilje: − En dårlig taper

Det var svært dårlig stemning mellom de to kamphanene i «Farmen». Men ifølge hjemsendte Raymond Røskeland (36) skjedde noe som gjorde at han snudde helt. Nå fortsetter uenighetene.

En ny «Farmen»-uke er over, og søndag ble det klart at det var Raymond Røskeland som måtte forlate gården og reise inn i sidekonkurransen «Torpet» etter å ha tapt tvekampen i slegge mot Daniel Viem Årdal (30), som han i utgangspunktet hadde et svært anstrengt forhold til.

På TV gikk Røskeland, som var en fryktet mann i nettopp slegge, hardt ut i forkant. Han proklamerte at han skulle sende Årdal rett hjem.

Men: I søndagens program antydet han at han unnet sin motstander å ta seg videre i tvekampen.

Overfor VG bedyrer han at han tapte med vilje.

– Daniel visste at jeg var god i slegge. Vi hadde en sleggekamp på markedet, som ikke ble vist på TV, der det kom fram også. Jeg spurte Daniel om hvorfor han valgte meg når dette var drømmen hans, men han sa at han ville hjem fordi han savnet folk, at han ikke hadde mulighet til å bli valgt til ny storbonde - og at han rett og slett hadde mistet piffen, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Han forteller at han og Årdal satt og snakket sammen på hver sin kjempehytte. For det var såpass kort avstand mellom hyttene og helt vindstille, noe som gjorde at det gikk an å kommunisere.

– Det jeg «så» i den samtalen var at Daniel hadde en virkelig stor drøm i dette, men ingen mulighet til å komme inn igjen. Han hadde gitt litt opp. Jeg ville gi ham et boost, derfor ville jeg heller ikke gi beskjed til ham om dette på forhånd. Jeg lurte veldig fram og tilbake, men jeg sa til kamera der ute at jeg hadde bestemt meg for hva utfallet blir. Så håpet jeg at konkurranseinstinktet mitt ikke ville ta overhånd. Til slutt sa jeg at jeg kommer til å la ham vinne.

Daniel Viem Årdal, som vant tvekampen ganske klart, stiller seg undrende til påstandene fra «Farmen»-konkurrenten.

– Han er en dårlig taper ved å si slikt. Men det får han stå for selv, jeg skjønner at han må si noe. Da jeg valgte Raymond til andrekjempe sa han at skal skulle sende meg hjem til Trøndelag. Han må jo forsvare seg på en eller annen måte, men jeg ville heller lagt meg flat enn å si at jeg tapte med vilje.

– Hvorfor valgte du slegge, der du har alt å tape på det å faktisk tape, Raymond?

– Jeg kunne valgt å ta et eller annet annet, men det var viktig for meg å ta en gren jeg var god i. Alle som vet hvor god jeg er i slegge fikk se at jeg gjorde dette med vilje. Det skal sies at han på et tidspunkt holdt på å fyre meg såpass opp at jeg ville sende ham rett hjem. Men jeg roet meg ned igjen, snakket med produsenten, og sa til henne at jeg ikke har hjerte til å sende ham hjem.

Og:

– Produsenten sa til meg de mest betryggende ordene. At jeg måtte gjøre det som føltes riktig for meg. Det er de mest støttende ordene jeg har fått i hele mitt liv.

VG har vært i kontakt med produsenten for «Farmen», som bekrefter at samtalen Røskeland refererer til fant sted.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Raymond Røskeland må ta til takke med «Torpet» etter å ha tapt søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Daniel Viem Årdal forteller at han gikk inn i søndagens tvekamp med en forventning om at han kom til å tape. Han bekrefter samtidig at han var litt «nede».

– Jeg var så lei. Det var derfor jeg valgte Raymond, jeg kunne valgt enklere alternativer. Men det var enten meg eller han. Det fikk bare stå til.

Han mener likevel at mye av det Røskeland sier ikke stemmer.

– Det stemmer at jeg var lei, men ikke at jeg følte jeg aldri kunne bli storbonde igjen. Det handlet om at jeg kjente på at vi hadde brutt reglene, hvordan familien forholdt seg til det - og at jeg følte jeg hadde skuffet så mange. Motivasjonen min forsvant etter det. Jeg visste at jeg ikke fikk motivasjon igjen om jeg ikke fikk denne kampen, mener 30-åringen, som sikter til da syv av deltagerne ble tatt i å ha brutt corona-restriksjonene på gården.

Han forklarer:

– Jeg følte jeg at det jeg hadde gjort kunne velte hele produksjonen. Og det ville vært trist for dem som ikke hadde gjort noe.

FRYKTET DET VERSTE: Daniel Viem Årdal gikk inn i søndagens tvekamp med null forventninger, men gikk til slutt seirende ut. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hadde ikke du også en drøm om dette, Raymond?

– Jo, men som jeg sier når jeg går ut derifra, så har jeg en ny sjanse gjennom «Torpet». Jeg visste at Daniel ikke ville dratt til «Torpet», for han var knust. Han var ferdig. Sånn virket det i hvert fall som for meg. Om han spilte, var det utrolig godt spill i hvert fall.

I søndagens episode fikk seerne se at programleder Mads Hansen (36) måtte dobbeltsjekke en av naglene til Årdal da kampen var over.

– Da sto jeg og ropte «La den bli godkjent». Og så ropte jeg «Yes» da den ble det. Jeg vet ikke om den skulle vært godkjent eller ikke, men de lot den bli det, heldigvis, forteller Røskeland.

– Daniel?

– Det han har helt rett i, er at jeg var skikkelig lei på det tidspunktet. Jeg trengte virkelig kampen mot ham. Han var nok en av grunnene til at jeg var lei, vi kunne ikke være der inne sammen lengre. Jeg hadde dratt inn på «Torpet», men da kampen startet var det ikke noe alternativ å tape.

– Da jeg hadde ropt «ferdig» så jeg at den ene naglen ikke var like langt nede som de andre, men etter jeg selv sjekket visste jeg at den var godkjent. Det var ingen tvil, mener han.

Årdal mener at han vant fortjent, uansett om konkurrenten tapte med vilje eller ikke.

– Om han ga alt eller ikke ville jeg slått ham uansett. Han ville ikke hatt en sjanse, sier han til VG.

Publisert: 25.10.20 kl. 22:04 Oppdatert: 25.10.20 kl. 22:20

