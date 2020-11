LEDETRIO: Martin Lepperød, Henrik Farley og Jonis Josef er kveldens programledere. Foto: NRK

Dette er årets P3 Gull-vinnere

Lørdag kveld skal vinnerne av årets P3 gull-priser få heder og ære for åttende gang.

Komikertrioen Jonis Josef, Henrik Farley og Martin Lepperød fra P3s «Karakter» skal ut i ilden som programledere under lørdagens livesendte prisutdeling fra det gamle Deichmanske bibliotek.

– Vi er her for å feire norske musikere, sier Farley.

Smittevernreglene førte til årets P3 Gull måtte flyttes på nett. Det har også satt begrensninger på konserter i år, noe Jonis Josef trakk frem.

– Det er dere som har spilt på bad, i biler og balkonger dette året, sier Josef.

Årets nykommer

Prisen for Årets nykommer ble delt ut av rapduoen Madcon, og ble Musti.

– Tusen takk, den er mye tyngre enn jeg trodde den skulle være. Jeg lager ikke musikk for å vinne priser, jeg lager musikk for meg og mine, mine folk - kjære Tøyen, sa hun.

Musti takket også familien sin og managementet sitt.

Ugbad Musti (19) er en rapper oppvokst på Tøyen (samt litt i Somalia og Storbritannia), og er nok best kjent for singelen «Gro Harlem Brundtland».

– Hun er bare 19 år. Da jeg var 19 år løy jeg fortsatt til mamma om at jeg studerte medisin, spøkte Jonis Josef.

Årets artist

Girl in red, eller Marie Ulven som hun heter, stikker av med prisen for Årets artist.

– Dette er en artist som lager musikk som treffer oss rett i hjertet, sier Thomas Gullestad.

– Dette er en artist som har utmerket seg både her og i utlandet, og det er spesielt viktig fordi det er publikum som har stemt fram årets artist, sier Jenny Skavlan.

Ulven slo gjennom i 2018 med låten «I Wanna Be Your Girlfriend». Året etter ble hun kåret til Årets Urørt. Hun har tidligere blitt nominert til P3 Gull 2019 i klassen Årets nykommer, og Spellemannprisen 2019 i klassene årets gjennombrudd og Gramostipend.

– Tusen takk. Nå angrer jeg veldig på at jeg ikke gredde meg før jeg kom hit. Dette er skikkelig stas, det har vært et veldig gøy, eller halvveis gøy år, sier Ulven i sin takketale.

P3 Gull har valgt å erstatte prisen «Årets live» med «Årets artist». Det er en pris som ikke kun skal basere seg på artistens live-spilling, men som hedrer det helhetlige avtrykket artisten har satt i året som har gått.

Årets låt

– Det er en stor glede for oss å føye oss inn i rekken over kjendispar som får dele ut pris sammen, sier Magnus Devold, som fikk dele ut prisen for Årets låt med kjæresten Maria Stavang.

Dagny Norvoll Sandvik, kjent som Dagny, vinner prisen for Årets låt med sangen «Somebody», som i skrivende stund er på en 15. Plass på VG-lista topp 20.

– Oi. Jeg er ikke en lettrørt person, men nå blir jeg litt rørt. Tusen takk til alle som hører på musikken min. Jeg vil bare si at denne prisen henter jeg på vegne av veldig mange inspirerende og motiverende og fantastiske mennesker, sa en tydelig rørt Dagny.

Dette er første gang Dagny vinner pris under P3 Gull, selv om hun har blitt nominert til Årets nykommer i 2016 og for Årets låt i 2018.

Hun har også blitt nominert til Spellemannprisen fem ganger.

P3-prisen

– Jeg har fått æren av å dele ut prisen som henger høyest. Årets prisvinner er en legende i bransjen, bare ta en titt på dette, sier Gabrielle.

Det hun ikke vet er at det er hun selv som har vunnet prisen.

– Velkommen til NRK sin prank, sier Yosef Wolde-Mariam lattermildt.

Det var han og Madcon-makker Tshawe Baqwa som fikk æren av å overrekke Gabrielle årets P3-pris.

P3-prisen skal gå til en artist eller gruppe som som har utmerket seg spesielt, og betyr mye for P3-lytterne og norsk musikk- og kulturliv.

Publisert: 28.11.20 kl. 21:40 Oppdatert: 28.11.20 kl. 22:24

