KJENDISPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på premieren til «Justin Bieber: Seasons» i Los Angeles i januar i fjor. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Hailey Bieber begynte å tvile: − Et veldig giftig miljø

Hailey Bieber (24) ble så usikker av alt hun leste på nettet at hun til slutt spurte seg om alle andre hadde rett.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Modellen, som er gift med popstjernen Justin Bieber (27), snakker ut på sin nystartede YouTube-kanal i samtale med legen Jessica Clemons. Der forteller Hailey hvorfor hun forlot Twitter i fjor sommer.

Mye av årsaken var «den konstante sammenligningen av kropp, utseende og oppførsel».

– Jeg tror at når man befinner seg i en situasjon, der så mange mennesker høvler over deg med det samme om og om igjen, så begynner det å rote til i hjernen din. Til slutt stiller man spørsmål ved alt og tenker: «Er det noe jeg ikke ser som de ser?».

Hailey la ned hele Twitter-kontoen

– Det skjedde aldri at jeg logget meg på der uten at jeg tenkte at det var et veldig giftig miljø. Bare tanken på å åpne appen nå, gir meg angst, og jeg føler at jeg må kaste opp, forteller hun i YouTube-episoden, som har tittelen «Psykisk helse og sosiale medier».

BESKYTTER SEG: Hailey Bieber, her på Golde Globe-nachspiel i Beverly Hills i fjor. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Nå har Hailey innført visse regler for bruk av sosiale medier. Blant annet går det ut på at hun kun bruker Instagram i helgene. Hun har i tillegg skaffet en innstilling som gjør at kun de hun kjenner, kan kommentere under postene.

– Jeg vil at alle skal like meg. Det er mitt problem, og jeg jobber med det, sier 24-åringen, som prøver å venne seg til tanken på at hun ikke skylder alle mennesker der ute noe.

Ukjent kvinne skjelte ut Hailey: Justin Bieber slo tilbake

Det er ikke første gang Hailey betror hvor vondt det er for henne å få kritikk av ektemannens tilhengere, og føle at hun ikke holder mål.

– Justin vet at jeg har hatt veldig, veldig store vanskeligheter med mye av det folk sier, og måten folk trekker sammenligninger på. Måten de har fått meg til å føle meg som en dårligere kvinne, uttalte Hailey i parets Facebook-program «The Biebers on Watch» i mai i fjor.

les også Justin Bieber velger privatliv

Også før den tid opplyste Hailey at hun må styre unna Instagram i perioder for å beskytte seg selv.

Helt siden det ble kjent at Justin var kjæreste med Hailey Baldwin, som hun da het, har fansen spekulert på om det virkelig er Hailey som er popikonets store kjærlighet.

Mange fans av Justin fortvilte da Hailey og Justin giftet seg og dermed satte endelig punktum for det lange av-på-forholdet mellom Bieber og Selena Gomez (28). I over to år har Hailey måttet tåle hard skyts fra mange som mener å vite at hun ikke er rett kvinne for Justin.

Bakgrunn: Sagaen om Selena og Justin