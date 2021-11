FORELSKET: Thor Haavik sier det var vanskelig å ikke bli interessert da han først gang møtte Julie.

«Farmen»-Thor bekrefter kjæreste: − En helt ny opplevelse

Presten Thor Haavik viser frem sin aller første kjæreste: – Jeg har sjeldent kjent på forelskesfølelse, så det er fint å ha.

Av Siri Berge Christensen

«Vænnar, her kommer en personlig gladnyhet: Julie er kjæresten min» skriver presten og den tidligere «Farmen»-deltageren Thor Haavik på Instagram fredag.

Haavik gjorde seg bemerket i fjorårets sesong av «Farmen», og i etterkant av deltagelsen uttalte han at han ble oversvømt av frierbrev. Haavik, som var singel, var åpen om at han var «på utkikk» og at han ville «spare seg» til ekteskapet.

Nå bekrefter han altså at han ikke lenger er singel, og åpner seg samtidig om forholdet til kjæresten Julie.

Han skriver at de to møttes til middag etter at en kollega sa at Haavik «MÅTTE» møte Julie. Da han møtte henne, var det vanskelig å ikke bli interessert.

«Så jeg spurte om nummeret og ringte henne noen dager senere. Hun sa ja til en date, og jeg ble glad. Datene ble etter hvert mange og i sommer på en fjelltur ble vi sammen».

PÅ TUR: Haavik forteller at han og Julie ble sammen på en fjelltur i sommer.

Han skriver at de har holdt forholdet for seg selv og de nærmeste i noen måneder. Men siden noen medier har fanget det opp, benytter han anledningen til å gjøre et lite intervju med seg selv i det nevnte Instagraminnlegget.

– Tenker faktisk å vente med det

På spørsmålet «Hvordan er det å få sin første kjæreste?» svarer han følgende:

«Det er spesielt, og en helt ny opplevelse. Jeg har sjeldent kjent på forelskelsesfølelse, så det er fint å ha. Spesielt når det også fornuftsmessig er en så flott person».

Han beskriver Julie som et forbilde, og at hun bærer et selvbilde, en tro, en vennlighet og kjærlighet som er attraktiv.

Han skriver i tillegg at de to ikke kommer til å bo sammen før de eventuelt gifter seg.

«Vi er nok litt rare der i forhold til hva mange andre velger å gjøre, fordi vi tenker faktisk å vente med det».

Haavik og kjæresten vil bruke god tid på å bli kjent hverandre, gjøre kjekke ting, stå sammen om noe viktig og bygge videre på relasjonen de har.

«Det vil gi grunnlag for å vurdere om det kan være riktig å ta steget inn i ekteskap med alt det bringer av gleder og utfordringer».

Haavik avslutter det hele med det store spørsmålet:

«– Er dette drømmedamen i ditt liv?

– Det er litt tidlig å si, men jeg håper det!»