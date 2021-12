TV-KJENDISER: Tonje Frigstad og Simon Tronstad, her på «Farmen»-gården tidligere i høst.

«Farmen»-paret bekrefter forhold

Tonje Frigstad (21) og Simon Tronstad (23) fant tonen under «Farmen»-innspillinger. Nå er de kjærester.

Av Siri Berge Christensen

Det melder Frigstad selv på Instagram tirsdag.

«JA, vi er kjærester» skriver hun sammen med et bilde av de to.

Frigstad og Tronstad møttes under årets «Farmen»-innspilling. Det oppsto raskt søt musikk mellom de to, og den gode stemningen ble ytterligere bevist da de kysset hverandre på TV-skjermen.

Siden innspillingen har de holdt kontakten. De har postet bilder av hverandre på sosiale medier, og flere har spekulert i om de to er kjærester.

– Hehe, vi er ikke helt kjærester ennå, uttalte hun til VG i november.

Det er altså først nå at de bekrefter at de er i et forhold. «Farmen»-deltagerne har tidligere snakket med «God Kveld Norge» om at det er aktuelt for dem begge å flytte til Oslo.

Frigstad kom på annenplass under «Farmen» og har på kort tid blitt stor på Instagram. Hun vikarierer fortiden som programleder i «God Kveld Norge», og uttalte til VG – før hun tok fatt på oppdraget som programledervikar – at dette for henne er en drøm som går i oppfyllelse.