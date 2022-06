TVILLINGER: Artistene Marcus og Martinus, her avbildet i 2019.

Ny inntektssmell for Marcus og Martinus

Hettegensere, sengetrekk og hjerteputer var millionbutikk for poptvillingene. Nå fortsetter selskapet å gå med underskudd.

Marcus og Martinus Gunnarsen (20) har i en årrekke vært en av Norges største artist-duoer.

Økonomisk har tvillingene fra tettstedet Trofors og deres far, Kjell-Erik Gunnarsen (51), fordelt musikkforretningene i tre ulike aksjeselskaper: M & M Artister, MM Concerts og M & M Merchandise.

Sistnevnte selskap har i en årrekke solgt faneffekter som hettegenser og sengetrekk med M & M-logoer, og er det selskapet som har dratt inn mest penger siden oppstarten.

Fra 2016 til 2018 hadde selskapet inntekter på minst 20 millioner, med et toppår på over 30 millioner i 2018.

Men siden dette har altså inntektene falt betraktelig, og på tre år har selskapet M & M Merchandise AS gått fra inntekter på over 30 millioner til cirka 1,1 millioner i fjor. Det viser ferske regnskapstall.

Også MM Concerts AS, som har inntekter fra popduoens konserter, har siden 2018 gått fra inntekter på nesten 30 millioner til nesten 450.000 kroner i 2021. I regnskapet fremkommer det at selskapets tre ansatte har vært delvis permittert hele året på grunn av coronapandemien.

I 2020 og 2019 gikk de tre selskapene samlet med millionunderskudd to år på rad.

I fjor uttalte deres manager på tidspunktet, Gilbert Lunde, at årsaken til inntektsfallet var knyttet til coronapandemien.

– I 2020 var planen at Marcus og Martinus skulle ut på en større verdensturné, og det ble derfor gjort investeringer i den forbindelse. Men på grunn av coronapandemien måtte konsertene avlyses, og inntektene har latt vente på seg, forklarte Lunde den gangen.

VG har fredag forsøkt å få en kommentar fra Marcus og Martinus sin manager, Tommy Leino.

Egenkapital på over 30 mill.

Årsresultatet er alle inntekter minus alle utgifter, og er pengene selskapet sitter igjen med.

I fjor skrev VG at tvillingene fikk millionsmell, etter at årsresultatet samlet for de tre selskapene endte på et underskudd på 7,5 millioner.

I 2021 hadde de tre selskapene et samlet underskudd nærmere 80.000 kroner.

Etter flere år med titalls millioner med inntekter fortsetter altså selskapene samlet å gå med underskudd.

Til tross for dette så virker det ikke som brødrene lider noen økonomisk nød.

Deres største selskap, M & M Artister AS, har over 21 millioner i egenkapital. I regnskapet kommer det frem at det er tatt ut 2,5 millioner i utbytte.

Den samlede egenkapitalen i de tre selskapene er på nesten 33 millioner kroner.

Selskapene ble opprettet før Marcus og Martinus var 18 år, og det er tvillingenes far som er oppført som daglig leder av selskapene. Han eier 70 prosent av aksjene i morselskapet, mens Marcus og Martinus eier de resterende 30.

