AVVISER RYKTENE: Elon Musk nekter for å ha hatt et forhold til konen til Google-grunnlegger Sergey Brin.

Elon Musk avviser utroskapsrykter

Elon Musk (51) har blitt anklaget for å ha hatt en kort affære med Google-grunnleggerens kone. Det mener han er «bullshit».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søndag publiserte The Wall Street Journal en lengre artikkel om at Musks vennskap med Google-gründer Sergey Brin har blitt ødelagt etter at Musk skal ha hatt en «kort affære» med Brins kone, Nicole Shahana, høsten 2021.

Ifølge avisen førte affæren til at Brin søkte om skilsmisse i januar i år.

Søndag kveld gikk Musk ut mot ryktene, og nektet for å ha hatt et forhold til Shahana.

«Dette er totalt bs (bullshit, journ.anm.). Sergey og jeg er venner og var på fest sammen i går kveld!» skrev han i et innlegg på Twitter ifølge People.

«Jeg har bare sett Nicole to ganger på tre år, begge gangene med mange andre mennesker rundt. Ikke noe romantisk» skrev han i en annen post, ifølge avisen.

Brin og Shahana har foreløpig ikke kommentert saken.

The Wall Street Journal skriver at Musk og Brin var venner i mange år, og at Brin ga Musk 500.000 dollar til Tesla under finanskrisen i 2008. Avisen skriver også at Musk har sagt at han stadig har overnattet i Brins hjem i Silicon Valley.

Affæren skal angivelig ha skjedd mens Shahana og Brin var separert, og avisen skriver at Musk og Brin ikke lenger var vennskapelige på dette tidspunktet.

Fikk barn i hemmelighet

Dette er ikke første gang Musk har vært innblandet i utroskapsrykter.

Tidligere i juli skrev Insider at han fikk barn med en ansatt bare uker før Claire «Grimes» Boucher (34) fødte deres andre barn.

Rettsdokumenter viser at Musk fikk tvillinger med Shivon Zilis (36), en av sjefene i sitt eget selskap Neuralink, i november i fjor – altså like før artisten Grimes fødte Musks datter i desember.

Multimilliardæren og romentreprenøren, som i 2021 ble kåret til årets person av Time, kan med dette kalle seg nibarnsfar. Han har nemlig også fem barn med ekskona Justine Musk (49).