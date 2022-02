BLIR PROGRAMLEDER: TIX har takket ja til å lede det nye «Paradise Hotel»-konseptet.

TIX overtar etter Triana Iglesias – blir programleder for nye «Paradise»

Når realityserien returnerer i ny drakt, er det Andreas «TIX» Haukeland (28) som skal lede det hele.

Publisert: Nå nettopp

Det melder artisten selv på Instagram.

– Overraskelse!! «PARADISE» er i gang med ny innspilling og jeg er i Mexico som ny programleder, skriver han på Instagram.

– «Paradise» går gjennom en del endringer, og som både fan og deltaker i programmet er det med både stolthet og enorm ærefrykt at jeg tar på meg denne rollen. Det blir litt annerledes enn det har vært før, men forhåpentligvis en bra annerledes.

Han skriver videre at programmet fremover kommer til å fokusere mer på mangfold og hvordan mennesker flest er.

– Ikke et TV-ideal som ble dyrket frem for over 10 år siden. Det liker jeg! Tenk dere et realityprogram som er basert på akkurat det: Reality. Ekte mennesker. Forskjellige mennesker. Som møtes og samhandler med hverandre. Ikke bare intriger og drama, men utfordringer som dukker opp fordi mennesker faktisk er forskjellige, har forskjellige verdier og forsøker å nå det samme målet.

Mot slutten av innlegget skriver artisten:

– Dette kommer til å bli sååå gøy!!

Den første sesongen av «Paradise Hotel» hadde premiere i 2009. Gjennom flere år har Iglesias ledet deltagere gjennom episoder fylt av intriger, sex, konkurranse og kjærlighet.

Nå skal altså Haukeland føre konseptet videre.

Da VG møtte Haukeland i forbindelse med MGP-finalen lørdag, uttalte han at han snart skulle ut å reise, og at han blir borte store deler våren. Nå er det altså klart at turen går til Mexico.

– Vi har i lang tid jobbet med å oppdatere formatet «Paradise» til å gjenspeile tiden vi lever i nå, og vi er trygge på at Andreas er rett person til å lede programmet. Andreas er et multitalent av de helt sjeldne, og folk kan bare glede seg til å se ham i en helt ny rolle som programleder for «Paradise», sier programsjef i Nent, Christian Meinseth, via en e-post.

Haukeland var selv med på «Paradise Hotel» i 2019.

«PARADISE»: Artist og låtskriver TIX har skal lede det nye «Paradise Hotel»-konseptet.

I november skrev VG at Triana Iglesias er ferdig som programleder i «Paradise Hotel», og at hun ikke skal lede det nye «Paradise»-konseptet som kommer i 2022.

– Triana Iglesias har vært selve symbolet på «Paradise Hotel» her hjemme, og hun har ledet hele 15 sesonger gjennom en periode på 12 år. Vi i Nent er svært takknemlige overfor jobben hun har gjort, og hvordan hun har bidratt til å gjøre serien utrolig populær blant en trofast fanskare, sier Meinseth.

Iglesias har takket ja til å fortsette i Nent som programleder.

– Hvilke programkonsepter vi jobber med, gleder vi oss til å fortelle mer om senere, sier programsjef i Nent, Christian Meinseth.

UTE: Triana Iglesias får nye oppgaver.

Flere drastiske endringer

«Paradise Hotel» har varslet store endringer fra 2022. Fredag røpet Nent flere detaljer:

Enkeltsenger på rommene

Par er ikke avhengig av kjønn

Alle deltagere skal være over 20 år

Ikke lenger et krav om at du må være singel for å søke om å være deltager

Nytt innspillingssted i Mexico

Det er allerede kjent at det blir et nytt innspillingssted, og at man i det nye konseptet ikke trenger være singel for å være med.

Realityserien skifter også navn fra «Paradise Hotel» til «Paradise».

Et av de grunnleggende premissene for formatet består: Deltagerne skal finne seg en partner og danne allianser. Til slutt konkurrerer deltagere om premiepengene på en halv million kroner.

Gjorde endringer etter overgrepssak

De store endringene ble i fjor varslet etter at det den svenske vårsesongen av «Paradise Hotel» fjernet fra strømmetjenesten. Det skjedde i mai, etter to av deltagerne sa de ble utsatt for overgrep under innspillingen. Saken ble i ettertid politianmeldt, og svenske påtalemyndigheter etterforsker saken.

I august opplyste Nent i tillegg at den allerede innspilte svenske høstsesongen ikke kommer til å vises.