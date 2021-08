AVVISER: Den svenske Hollywood-stjernen Joel Kinnaman slår ned voldtektsanklager fra modellen Gabriella Magnusson. Hun hevder han hadde sex med henne mot hennes vilje. Foto: Dennis Van Tine / Starmax

Joel Kinnaman søker om besøksforbud - anklages for voldtekt

På Instagram anklager den svenske modellen Gabriella Magnusson «The Suicide Squad»-stjernen for voldtekt. Kinnaman (41) søker om besøksforbud og hevder modellen sprer falsk informasjon for å utpresse han.

Av Hege Bellika Hansen

Den svenske skuespilleren Joel Kinnaman går hardt ut mot Gabriella Magnusson, eller Bella Davis, i et Instagram-innlegg.

– Nylig har Bella begynt å true med å publisere falsk informasjon om meg – inkludert at jeg hadde sex med henne mot hennes vilje – med mindre jeg ga etter for kravene hennes, har han skrevet i innlegget.

TMZ skriver at de har tilgang til dokumenter som bekrefter at Kinnaman søkte om besøksforbud mot Magnusson på fredag. Et midlertidig besøksforbud skal ha blitt innvilget. Kinnaman bekrefter også søknaden om besøksforbudet i Instagram-innlegget.

Kinnaman hevder de to møttes i 2018 og hadde sex med samtykke to ganger. I 2019 og 2020 skal hun ha forsøkt å kontakte ham igjen, og når han ikke responderte ble kommunikasjonen hennes stadig mer aggressiv, hevder han.

– Siden da har truslene om vold mot meg og min familie blitt så seriøs og spesifikk at jeg følte det ikke var noen annen utvei enn å søke om et besøksforbud, står det i innlegget Kinnaman har lagt ut.

Han hevder også at hun blant annet har bedt om penger, en fotoshoot og kontakter i Hollywood.

– Du har fått meg til å hate meg selv

Magnusson holder ingenting tilbake og svarer skuespilleren på sin egen Instagram-konto hvor hun skriver at han voldtok henne.

I 9 innlegg forklarer hun blant annet hvordan Kinnaman skal ha tatt kontakt og opptak av en telefonsamtale de to hadde nylig.

– Du har fått meg til å hate meg selv, sier hun i ett av opptakene.

Stemmen som visstnok tilhører Kinnaman sier blant annet at «jeg var selvopptatt» og «jeg hater meg selv for at jeg gjorde det mot deg».

Magnusson skriver også at han prøvde å få henne til å signere en taushetsplikt. Kinnaman hevder at alle anklagene hennes er usanne.

Kinnaman er for øyeblikket aktuell med filmen «The Suicide Squad», oppfølgeren til «Suicide Squad» som kom ut i 2016. I filmene spiller han oberst Rick Flag, som skal lede en gjeng med antihelter.

Han ble forlovet med modellen Kelly Gale (26) i januar 2020.

Kinnaman har tidligere spilt i TV-seriene «Altered Carbon», «House of Cards» «Robocop» og «The Killing».