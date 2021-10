Nils Kvalvik da han deltok på «Farmen» i 2020.

Deltager kastet ut av «Torpet»

Nils Kvalvik som i fjor trakk seg fra «Farmen», er nå kastet ut av «Torpet». Produksjonen mener han nok en gang har brutt reglene.

Det skal ha skjedd da han gikk for å lete etter noen kyr som hadde forsvunnet fra gården, melder TV 2. Han forsvant i mange timer og ble til slutt funnet av en mann som kjørte en skogsmaskin.

Jan-Petter Dahl, TV 2s pressesjef, sier til TV2.no at alle deltakerne hadde fått beskjed av produksjonen om å holde seg innenfor et visst leteområde.

– Deltakerne er med på Torpet for å lage en TV-serie. Når noen velger å forlate opptaksstedet uten at kamera-crew er med, blir det vanskelig å lage innhold av det, sier han.

– Ingen deltakere kan forlate opptaksstedet uten å gjøre en avtale med produksjonen først. Nils hadde ikke gjort noen slik avtale. I stedet satte han seg selv i fare ved å forlate produksjonen, og legge ut på en så lang vandring at han til slutt ikke greide å finne veien tilbake selv, fortsetter han.

Da deltakerne gjorde seg klare til kamp, fikk de et brev som gjorde det klart at Kvalvik måtte forlate konkurransen.

– De sier regelbrudd, men jeg sier «reis til helvete». Det der er ikke et regelbrudd. Ber du en finnmarking om å lete etter kyr for å få melk - da går han og gjør nettopp det. Jeg ble ikke forbanna for at jeg måtte hjem, men for at produksjonen ikke har baller nok til å ta det på en ordentlig måte med meg. De gjorde det feigeste de kunne gjøre ved å opplyse om dette i et brev og ikke direkte med meg lenge før, sier han til Dagbladet.

Det var i 2020 at Kvalvik valgte å trekke seg etter at det ble oppdaget at flere av deltakerne har besøkt hytter rundt gården.