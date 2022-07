NÆRE: Da dronning Elizabeth ble hyllet med parade under platinajubileet 2. juni, delte hertuginne Camilla (t.v.) og hertuginne Kate hestevogn.

Hertuginne Camilla ga hertuginne Kate ærefullt oppdrag

Hertuginne Camilla tok et valg som viser hvor stor tillit hun har til sin stesvigerdatter.

Camilla runder 75 år 17. juli og i den anledning pryder hun forsiden på juliutgaven til bladet Country Life.

Det 125 år gamle magasinet har for anledningen gitt 75-årsjubilanten i oppdrag å være gjesteredaktør, men da coverbildet skulle tas, hadde hertuginnen ett spesielt ønske.

– Jeg vil veldig gjerne at Catherine skal ta det, forklarte jubilanten ifølge People.

Hertuginne Kate (40), eller Catherine som hun egentlig heter, er svært interessert i foto og tar ofte bilder av ektemannen Prins William og deres tre barn. Men det er første gang hun fotograferer sin stesvigermor i offisiell sammenheng.

Også Country Life selv omtaler fotoseansen, der de viser bilde av den eldre hertuginnen som poserer for den yngre.

– Vi kunne ikke vært mer fornøyd med resultatet. Hertuginne Kate tok oppgave på største alvor og var veldig profesjonell, sier feature-redaktør Paula Lester til eget blad.

Også på prins Charles’ og hertuginne Camillas Instagram er forsidebildet lagt ut (artikkelen fortsetter under):

På Clarence House sin Instagram står det at bildet er tatt i Camillas hage hjemme i Wiltshire i Raymill, og at det var Camillas ønske å bli foreviget av Kate.

Ingen lett vei

Det tok mange år før britene trykket Camilla til sitt bryst. Avdøde prinsesse Dianas skygge hvilte i årevis over henne og forholdet til prins Charles (nå 73).

Men Camilla er et kjært medlem av kongefamilien, og at hun har et tett og nært forhold til Kate, er tydelig. De to har ofte felles offisielle oppdrag, og da dronning Elizabeth (96) feiret 75 år på tronen nylig, delte de to hertuginnene vogn i paraden.

Camilla, hertuginne av Cornwall, og Kate, hertuginne av Cambridge, har det til felles at de begge er gift med en tronarving, men Charles er altså før sønnen i arverekken.

VENNINNER: Hertuginne Camilla og hertuginne Kate på vei til en Order of the Garter-seremoni på Windsor slott 13. juni.

Camilla Parker Bowles, som hun het den gangen, giftet seg med prins Charles i 2005. Da hadde de to kjent hverandre i mer enn 30 år, og det hadde gått ni år siden han ble skilt fra prinsesse Diana.

Nå har Camilla og Charles vært gift i 17 år. Men hertuginnen har ikke glemt hvordan det var å stå i sentrum for en skandale og bli stemplet som «heksa» da det ble kjent at hun var prins Charles’ offisielle kjæreste.

– Det er ikke lett. Jeg ble gransket så lenge at jeg bare måtte lære meg en måte å leve med det. Ingen liker å bli studert og kritisert hele tiden, uttalte hun til britiske Vogue nylig.

GOD TONE: Hertuginne Camilla og hertuginne Kate på offisielt oppdrag i London i februar.

Også mens Charles var gift med prinsesse Diana og Camilla med Andrew Parker Bowles (nå 83), hadde Charles og Camilla et nært forhold, og Charles skal ha hatt svært varme følelser for gifte Camilla lenge før han selv giftet seg første gang.

For mange i Storbritannia tok det flere år å tilgi Charles for hans utroskap mot Diana, som ble betraktet som «folkets prinsesse». Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997, og veien frem syntes brått enda tyngre for Charles og Camilla.

Camilla sier til Vogue at hun valgte å heve seg over alt som ble sagt og skrevet.

– Livet må alltid gå videre.

2012: Hertuginnene avbildet i London i 2012, året etter at Kate giftet seg med prins William.

Dronning Elizabeth varslet i februar at hun vil at Camilla skal bli dronning når prins Charles overtar kronen.

– Når min tid er over og min sønn Charles blir konge, vet jeg at dere vil gi ham og hans kone Camilla den samme støtten som dere har gitt meg. Og når den tid kommer, er det mitt inderlige ønske at Camilla blir dronning når hun fortsetter å tjene kongehuset, uttalte dronningen.