FERDIG: Koblingene til den avdøde, overgrepsanklagede milliardæren Jeffrey Epstein har fått massive konsekvenser for prins Andrew.

Prins Andrew gir fra seg alle titler

Det britiske kongehuset opplyser torsdag at prins Andrew gir fra seg alle kongelige og militære titler.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at prinsen ikke lenger vil bruke tittelen «Hans Kongelige Høyhet» og at alle hans kongelige oppdrag og roller vil bli tildelt andre medlemmer av den britiske kongefamilien.

Det britiske slottet skriver i en uttalelse at dronning Elizabeth har godtatt at prinsen sier fra seg sine ærestitler. Det gjelder både kongelige og militære ærestitler.

– Hertugen vil fortsatt ikke gjøre offentlige opptredener og forsvarer seg i saken som en privatborger, skriver hoffet i uttalelsen.

Den 61 år gamle prinsen, som er dronning Elizabeths andre sønn, kjemper mot et søksmål fra Virginia Giuffre. Hun hevder prins Andrew begikk gjentatte seksuelle overgrep mot henne i 2001. Hun var da 17 år gammel.

ANKLAGER PRINSEN: Virginia Giuffre sier hun ble utsatt for overgrep og menneskehandel av milliardær Jeffrey Epstein. Hun anklager også prins Andrew for å ha begått overgrep mot henne da hun var 17 år gammel.

Skylder på posttraumatisk stressyndrom

Virginia Giuffres advokater har blant annet bedt prinsen dokumentere hans påståtte manglende evne til å svette i overgrepssøksmålet.

Ifølge Giuffres forklaring er svetten som skvatt fra prinsen da de to danset et av minnene hun har fra hendelsen. Prins Andrew hevder på sin side at dette er umulig fordi han i en kortere periode ikke hadde evnen til å svette, noe han forklarer som en konsekvens av posttraumatisk stressynddrom.

I august leverte Giuffre, et av de påståtte ofrene til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein, et sivilt søksmål mot prins Andrew. Søksmålet ble levert til en føderal domstol i New York.

Hun har tidligere stått fram og fortalt at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Selv har prins Andrew avvist anklagene.

BILDEBEVIS: Dette bildet er sentralt i anklagene mot prins Andrew. Bildet viser prinsen med armen rundt Virginia Giuffre (17 år da bildet ble tatt). I bakgrunnen sees den overgrepsdømte sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell.

Prinsen har uttalt at han ikke kan huske å ha møtt Giuffre og mener at det mye omtalte fotografiet av de to, som tilsynelatende viser ham med armen rundt hennes bare midje, må være manipulert.

På bildet sees også Ghislaine Maxwell, Epsteins tidligere kjæreste. Hun ble nylig kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Milliardæren Jeffrey Epstein tok sitt liv i fengsel i 2019.

Forverret situasjonen med skandaleintervju

Prins Andrew gjorde i 2019 et intervju med BBC der han ble konfrontert med anklagene. I etterkant mente hoderystende mediekommentatorer og kommunikasjonseksperter at prinsen gjorde en slett figur.

Han fikk knallhard medfart i britisk presse som mente at han utviste manglende ydmykhet og forståelse for alvoret i situasjonen. Krisekonsulent Mark Borkowski sa til den britiske presseforeningen at intervjuet «var som å se en mann havne i kvikksand».

Prinsen ble særlig kritisert for det folket oppfattet som mangel på empati.

I intervjuet uttalte prinsen at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Veteraner ut mot prinsen

Tittelfrasielsen skjer etter at mer enn 150 veteraner fra den britiske hæren, marinen og luftforsvaret ba dronningen Elizabeth om å frata prins Andrews militære ærestitler.

Forespørselen ble sendt til dronningen i et åpent brev, skriver den britiske avisen The Guardian.

Veteranene skriver i brevet at det i lys av det pågående søksmålet , hvor prinsen er anklaget for å ha utført seksuelle overgrep, at det er «uholdbart» for hertugen av York å beholde stillingene og titlene sine.

– Dersom dette hadde vært noen som helst annen høytrangerende militæroffiser, ville det vært helt utenkelig at vedkommende fortsatt ville ha vært i stillingen, skriver de.

Videre skriver de at offiserer i de britiske militære styrkene må overholde de høyeste standarder for redelighet, ærlighet og hederlig oppførsel, og at prinsen ikke overholder disse standardene.

Brevet kommer dagen etter at en amerikansk dommer avviste prinsens forespørsel om å få søksmålet henlagt.

Hertugen nekter for alle anklager. Men nå har altså Buckingham Palace handlet og fratatt prins Andrew titlene.

