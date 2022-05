Bernt Hulsker er under politietterforskning.

VGTV og Bernt Hulsker avslutter samarbeidet

Bernt Hulsker (44) er under politietterforskning for hatefulle ytringer. Nå er han ferdig i VGTV.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Samarbeidet mellom VGTV og Bernt Hulsker avsluttes. Fra og med i dag, er ikke Hulsker lenger tilknyttet VGTV.

Det bekrefter Thomas Manus Hønningstad, administrerende direktør i VGTV.

VGTV og Bernt Hulsker er kommet til enighet om å avslutte samarbeidet, og Hulsker vil fra nå av ikke lenger være tilknyttet VGTV, skriver han i en e-post.

– Siden hendelsene på Syng i starten av mars har vi håndtert saken internt. I en slik sak er det mange hensyn som skal tas, og vi har vært opptatt av å gjøre dette på en god og ryddig måte, sier VGTV-direktøren.

Torsdag 21. april skrev TV 2 at Hulsker skal inn til avhør og at han anklages blant annet for rasistiske ytringer.

– Fornærmede er avhørt av politiet og saken er under etterforskning som hatefulle ytringer etter straffeloven § 185. Det jeg kan si om etterforskningen er at det bl.a. er naturlig å avhøre vitner som har vært til stede ved hendelsen og mistenkte i saken. Utover dette ønsker jeg ikke gå nærmere inn på konkrete etterforskningsskritt, sa politiadvokat Marianne Aune til VG.

Tidligere samme dag fortalte dørvakten på utestedet Syng Mer til TV 2 om kvelden 9. mars da Bernt Hulsker var på VGTV-jobbfest.

Hulsker har selv beklaget oppførselen sin den aktuelle kvelden.

Dørvakten, Jwan Rasho, sa til TV 2 at han har anmeldt Hulsker etter hendelsen. Saken ble overført til hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt

Manus Hønningstad skriver at det Hulsker er anklaget for, som politiet har bekreftet at de etterforsker, er helt uakseptable handlinger som ikke er forenlige med å være tilknyttet VGTV.

– Bernt har i mange år vært en sentral og viktig profil for VGTV både på TV og i podkast, men nå er vi sammen kommet til at det beste for alle parter er at vi går hver til vårt, sier Hønningstad.

VG spør Hønningstad på telefon:

– Disse anklagene mot Hulsker kom som følge av et VGTV-arrangement. Er det en usunn festkultur i VGTV?

– Nei, det vil jeg ikke si. Samtidig er det åpenbart at de anklagene som kommer frem er helt uakseptable og ikke forenlig med å være tilknyttet VGTV.

Mandag ble det kjent at Hulsker ikke lenger er tilknyttet managementet Max Social.

Bernt Hulsker har ikke svart på VGs henvendelse. Han har lenge vært tilknyttet VGTV gjennom programmer som «Ikke lov å le på hytta», «Av med masken» og «Enkel servering».

Hulsker svarte TV 2 i april via sin Max Social-manager Vilde Kristine Darvik:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden. Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

